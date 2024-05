Lancement depuis la Nouvelle-Zélande d’un satellite dédié à l’étude du climat

Cette mission a pour objectif de perfectionner les prévisions des chercheurs sur l'évolution du climat. Curieux de savoir comment cela pourrait affecter la vie quotidienne ?

Afin de mieux comprendre le réchauffement climatique, la NASA a mis en orbite un nouvel outil d’une importance cruciale, le satellite PREFIRE. Il s’agit d’un véritable microscope spatial dédié à l’étude des pôles de notre Terre, ces “boussoles climatiques” à l’épicentre des débats sur le changement climatique.

Cette mission promet une véritable avancée dans nos connaissances. “Cette nouvelle information, que nous n’avons jamais eue par le passé, va nous aider à modéliser ce qu’il se passe aux pôles, et pour le climat”, a précisé Karen St. Germain, à la tête des recherches scientifiques de la NASA.

C’est une fusée de l’entreprise Rocket Lab qui, depuis le nord de la Nouvelle-Zélande, a permis au satellite de prendre son envol.

