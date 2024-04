L’Afrique unie face à la menace Mpox

Les spécialistes s'organisent pour unifier leurs démarches concernant le diagnostic, l'amélioration des laboratoires et la recherche vaccinale. Quels seront les impacts de cette coordination sur l'avancée médicale ?

Souvenez-vous, il n’y a pas si longtemps, l’année 2023 est marquée par une flambée majeure de Mpox. Les chiffres sont suffisamment alarmants pour nous soucier : pas moins de 92 000 cas humains ont été signalés dans plus de 110 pays.

La République Démocratique du Congo est particulièrement éprouvée, avec 14 600 cas et 654 décès. Un prélèvement qui ne passe pas inaperçu aux yeux du professeur Jean-Jacques Muyembe, virologue renommé et co-découvreur du virus Ebola. Pour lui, “c’est une urgence de santé publique”.

Rappelons-nous que l’union fait la force face à cette maladie. À cet effet, experts et institutions se mobilisent pour unir leurs efforts.

Le but est d’améliorer le diagnostic, optimiser les laboratoires et soutenir la recherche sur les vaccins. Le Dr. Ngashi Ngongo, Chef de cabinet du bureau exécutif de l’Africa CDC, précise l’importance de “renforcer la surveillance effective, les capacités des laboratoires nationaux, et la réponse rapide aux épidémies”.

In #DRC alone, more than 4500 cases of #mpox and almost 300 deaths have been reported this year. That is triple the number reported at this time last year.

The recent surge in cases and deaths among children is of particular concern, along with the re-emergence of Clade One in… pic.twitter.com/ovl6eU08xq

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) April 11, 2024