La tempête Debby fait s’échouer un million de dollars de cocaïne sur une plage américaine

La tempête tropicale Debby a provoqué l'échouage d'environ 32 kg de cocaïne sur une plage des Keys en Floride. Qu'arrivera-t-il à toute cette cocaïne récupérée ?

TL;DR 25 paquets de cocaïne découverts sur une plage en Floride après une tempête.

La marchandise est estimée à plus d’un million de dollars.

Trois morts et des coupures d’électricité massives causées par la tempête.

Un trésor inattendu ramené par la tempête

Sous les assauts répétés d’une intempérie, la Floride s’est retrouvée témoin d’une prise surprenante : 25 paquets de cocaïne, emportés sur une de ses plages par les remous de la tempête Debby.

Cette marchandise, d’une valeur estimée à plus d’un million de dollars, vient mettre en lumière, une fois de plus, la question du trafic de drogue aux États-Unis.

Une cargaison clandestine révélée par la nature

La côte nord-ouest de la Floride a été touchée par Debby, rétrogradée de statut d’ouragan à tempête tropicale. Les vagues engendrées par ce phénomène ont amené des éléments inattendus sur le rivage de l’archipel des Keys.

Cette découverte insolite, fait rare, a été annoncée par Samuel Briggs, chef local de la police aux frontières.

Hurricane Debby landed in Florida Monday bringing high winds, pouring rain — and 25 tightly wrapped packages of cocaine worth more than $1 million. https://t.co/myGSeaTlNa pic.twitter.com/izUCY36hrC — Insider Paper (@TheInsiderPaper) August 5, 2024

Un passant devient le héros du jour

C’est “un promeneur” – dont l’identité n’a pas été révélée – qui a signalé la présence de cette marchandise illicite aux autorités locales.

Un geste citoyen qui a permis de retirer de la circulation une quantité significative de stupéfiants. En outre, cette prise importante soulève des questions sur l’ampleur du trafic de drogue en Floride.

Une catastrophe naturelle aux multiples visages

Outre ce butin inattendu, la tempête tropicale Debby a également laissé derrière elle un bilan humain et matériel conséquent. On dénombre au moins quatre morts liés à la tempête. De plus, d’importantes coupures d’électricité ont été signalées, affectant la vie de dizaines de milliers d’habitants de l’Etat.

Une situation d’autant plus critique que l’archipel des Keys est situé à proximité de plusieurs pays des Caraïbes, plaque tournante du trafic de cocaïne entre l’Amérique du Sud, l’Amérique du Nord et l’Europe.