La Russie bloque l’accès à 9 médias français, parmi 81 européens

En réaction à une décision de l'Union européenne ciblant quatre de ses médias, le Kremlin a choisi de bannir plusieurs titres français dont "Le Monde" et l'AFP. Comment l'UE réagira-t-elle à cette riposte russe ?

Tl;dr Récession de la liberté de presse en Russie.

Blocage de 81 médias européens, dont neuf français.

Mesure de “représailles” contre une décision de l’UE.

Sanctions contre des médias russes diffusant de la propagande pro-Kremlin.

Une presse enchainée

La liberté de la presse marque un triste recul en Russie. Selon une annonce récente du Kremlin, l’accès à la diffusion de 81 médias européens serait bloqué sur son territoire, neuf d’entre eux étant Français.

Dans le collimateur du Kremlin

D’après le Kremlin, cette action serait une mesure de « représailles » suite à la décision de l’Union Européenne en mai d’interdire quatre médias d’État russes. Au cœur de ces représailles, le ministère russe des Affaires étrangères mentionne : « Des contre-mesures sont introduites sur l’accès depuis le territoire russe aux moyens de diffusion de médias de pays membres de l’UE ».

Parmi les médias français concernés, on retrouve des acteurs de poids tels que Le Monde, Libération, La Croix, L’Express, Radio France, l’AFP, Arte, LCI (du groupe TF1) et CNews (du groupe Vivendi). Ce blocage ne se limite pas à la France, d’autres médias européens, les allemands Der Spiegel, les espagnols El Mundo et El Pais ainsi que la télévision italienne RAI font également partie de cette liste publiée par le ministère russe.

Une guerre médiatique

Il est important de souligner que ces mesures surviennent en réponse à des sanctions prises mi-mai par l’UE contre quatre médias russes – Voice of Europe, Ria Novosti, Izvestia et Rossiïskaïa Gazeta. Ces derniers sont accusés par Bruxelles de diffuser de la propagande pro-Kremlin.

L’Union européenne a en effet interdit depuis plus de deux ans la diffusion en Europe de plusieurs médias russes ou prorusses, dont Russia Today, en les accusant de « propager sa propagande et conduire des campagnes de désinformation ». L’UE a également interdit le financement russe de ses médias, des ONG et des partis politiques.

Dans ce contexte de tensions exacerbées, Moscou a menacé de représailles l’Union européenne, promettant des mesures « très douloureuses ». Un échange de coups qui semble bien loin d’arriver à son terme.