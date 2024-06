La réparation d’un iPhone va coûter moins cher

Apple, qui était jusqu'à présent intransigeant sur l'utilisation de pièces détachées non officielles pour ses iPhones, a décidé de lever les restrictions pour les appareils réparés par des tiers. Les réparations non autorisées seront-elles désormais plus courantes ?

Tl;dr Apple améliore son système de réparation d’iPhone.

La procédure coûteuse pousse certains à utiliser des réparateurs tiers.

Apple acceptera désormais certaines pièces non officielles.

Les amateurs de la marque attendent d’autres améliorations, dont l’arrêt de la soudure des composants.

Apple améliore son système de réparation d’iPhones

Apple élabore une méthode pour améliorer la réparation de ses iPhone, qui a jusque-là été critiquée pour son caractère délicat et son coût.

Le géant de la technologie propose depuis quelque temps des kits de réparation pour aider les utilisateurs à réparer leurs propres smartphones.

Recours aux réparateurs tiers

Malgré ces efforts, de nombreux utilisateurs se tournent vers des réparateurs tiers, principalement en raison du coût élevé des réparations officielles.

Jusqu’à présent, Apple avait mis en place des systèmes de vérification complexes qui rendaient certaines fonctionnalités inaccessibles lorsque iOS détectait des pièces non officielles. Ces fonctionnalités comprenaient notamment “l’état de la batterie, FaceID, TouchID ou encore Truetone”.

Apple acceptera certaines pièces non officielles

Dans une déclaration du 27 juin, Apple a annoncé qu’elle permettrait désormais le suivi de l’état de la batterie, même avec des batteries non vérifiées par Apple. De plus, ‘Truetone’ sera également disponible pour les écrans modifiés par des réparateurs tiers.

C’est une évolution notable et positive pour les utilisateurs de la marque, même si Apple a prévenu que l’état de la batterie d’un appareil réparé par un tiers pourrait ne pas être totalement fiable.

Amélioration continue et attente des utilisateurs

Ces mesures facilitent la vie des utilisateurs qui s’approvisionnent en appareils d’occasion. Toutefois, ils espèrent également voir d’autres améliorations, notamment en ce qui concerne la durabilité des appareils.

Parmi les attentes figure l’arrêt de la soudure systématique des composants, qui améliorerait la réparabilité et augmenterait la durée de vie de l’appareil. Cette évolution d’Apple indique une ouverture à une meilleure adaptabilité de ses produits, offrant plus de flexibilité aux utilisateurs.