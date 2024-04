La première observation d’un immense arc-en-ciel extraterrestre à confirmer

Le télescope Cheops a relevé un phénomène comparable à un arc-en-ciel, appelé "effet de gloire", sur Wasp-76b, une exoplanète. Quelles autres merveilles cet observatoire spatial va-t-il encore découvrir?

Dans des confins lointains de notre univers, à près de 637 années-lumière de nous, une découverte fantastique a été faite sur l’exoplanète Wasp-76b. Ce royaume céleste, immensément chaud et étrangement fascinant, a dévoilé ce que l’Agence Spatiale Européenne pense être le premier signe d’un “arc-en-ciel” dans l’espace.

Le télescope Cheops, travaillant sans relâche, a révélé la possibilité d’un “**effet de gloire**” similaire à l’éclat spectaculaire d’un arc-en-ciel terrestre. L’agence explique que “la gloire se forme lorsque la lumière passe entre une ouverture étroite, par exemple entre des gouttelettes d’eau dans des nuages ou du brouillard”. Cet effet donne naissance à des anneaux colorés concentriques.

