La PMA ne favorise pas le développement du cancer chez les enfants, selon une étude

Une étude importante publiée ce vendredi révèle qu'après avoir examiné plus de 200 000 enfants nés de PMA, aucun risque accru global de cancer n'a été observé, bien qu'une légère hausse du risque de leucémie ne puisse être exclue.

Tl;dr Une grande étude française indique que les enfants nés par AMP ne présentent pas plus de risques de développer un cancer, à l’exception de la leucémie où un risque très faible a été observé.

Les résultats, publiés dans JAMA Network Open, comparent le risque de cancer des enfants nés par PMA aux enfants nés de manière naturelle.

Les données, recueillies à partir du Système national des données de santé, incluent plus de 260 000 enfants nés par AMP, et aucune augmentation significative des taux de cancer tous types confondus n’a été observée.

Les chercheurs ne peuvent expliquer la légère augmentation du risque de leucémie et soulignent la nécessité de nouvelles recherches pour identifier les mécanismes sous-jacents.

Assistance médicale à la procréation et risque de cancer : quelle réalité ?

Une étude majeure, conduite sur plus de 8,5 millions d’enfants nés en France entre 2010 et 2021, vient d’avancer des résultats rassurants concernant le lien entre assistance médicale à la procréation (AMP) et le risque de développement de cancer.

Une avancée rassurante

Selon cette étude, basée sur les données du Système National des Données de Santé, les enfants nés après une AMP ne présentent pas de risque accru de développer un cancer, comparé à ceux nés naturellement. Sur la cohorte suivie, “9 256 enfants dont 292 enfants conçus par AMP ont développé un cancer”, mais ce chiffre ne représente pas une augmentation significative du risque pour les enfants nés par AMP.

Un lien à approfondir avec la leucémie

Une exception cependant, pour la leucémie : “une légère augmentation du risque a été observée” pour les enfants nés par fécondation in vitro. Même si cette augmentation reste faible, le facteur déclencheur reste nébuleux. Il nécessite d’autres recherches pour déterminer si le risque est lié à “les techniques de l’AMP elles-mêmes, aux facteurs d’infertilité parentaux ou au cumul des deux”.

L’importance des recherches futures

“Notre préoccupation est de comprendre de mieux en mieux les déterminants de la survenue de ces cancers”, affirme Jacqueline Clavel, directrice de recherche à l’Inserm, révélant l’importance et l’intérêt que suscite cette question dans la communauté médicale.

Effectivement, de nouvelles études seront nécessaires pour élucider les mécanismes sous-jacents, en particulier ceux relatifs à la leucémie, ce qui confirme que la recherche sur ce sujet, bien que déjà très avancée, doit encore progresser pour parvenir à un niveau de compréhension total.