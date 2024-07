La Nasa renonce à l’envoi du rover VIPER sur la Lune

La Nasa a décidé d'abandonner soudainement VIPER, son rover lunaire ayant déjà coûté 450 millions de dollars, ce dernier ne foulera donc jamais la surface lunaire. Quelles pourraient être les raisons de ce revirement ?

Le projet VIPER de la NASA, une mission novatrice visant à explorer les ressources de la Lune, a fait les frais d’une décision abrupte. La tant attendue mission a été brusquement stoppée en plein essor alors que le rover lunaire était entièrement assemblé, prêt à subir les tests finaux avant son lancement prévu fin 2024.

Ce retournement imprévu a été annoncé le 17 juillet 2024 sur les réseaux sociaux de l’Agence spatiale. Le rover lunaire avait notamment été retardé une première fois et son lancement repoussé à plusieurs reprises en raison de divers problèmes. Ainsi, en décidant de mettre définitivement fin au projet VIPER, la NASA chercherait à éviter de perturber davantage son calendrier.

This is a bad mistake. NASA cancels the VIPER mission. This was the premier mission to measure lateral and vertical variations of lunar ice in the soil. It would have been revolutionary. Other missions don’t replace what is lost here. https://t.co/gUjkCqBziu

— Dr. Phil Metzger (@DrPhiltill) July 17, 2024