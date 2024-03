La NASA prévoit-elle une “apocalypse d’Internet” en 2025 ?

Un article britannique suggère que la NASA anticiperait une gigantesque éruption solaire pouvant interrompre l'internet. La situation est-elle aussi critique qu'elle le paraît ?

Tl;dr Aussi connue sous le nom de la “grande éclipse solaire”, l’Apocalypse d’Internet, pourrait bien se réaliser d’ici les années à venir. Les tempêtes solaires, encore plus puissantes de nos jours, pourraient constituer une menace pour notre planète.

Cette menace a été relayée par le tabloïd britannique Daily Express et la publication a été vue plus d’un million de fois sur Twitter.

L’activité solaire, dont l’intensité varie tous les 11 ans, pourrait entrer dans une forte période d’ici l’année prochaine et provoquer une Apocalypse d’Internet selon certaines sources.

Toutefois, l’expert en informatique, Sangeetha Abdu Jyothi, indique qu’une Apocalypse d’Internet est peu probable. Même si les tempêtes solaires peuvent provoquer des perturbations prolongées, il y a peu de chances qu’elles entrainent une panne globale du réseau Internet.

Les prédictions de l’apocalypse d’internet

L’année prochaine, notre astre solaire devrait pénétrer dans une phase accrue d’activité. Une déclaration qui a rapidement trouvé écho auprès du grand public, baptisée “l’Apocalypse d’Internet“, elle a été relayée plus d’un million de fois sur un compte Twitter dénommé “AlertesInfos”. Toutefois, cette affirmation reste sujette à caution.

Des prévisions largement relayées, mais peu probables

L’étude fréquemment citée pour justifier ces prédictions inquiétantes est “Solar Superstorms: Planning for an Internet Apocalypse”. Rédigée en août 2021 par Sangeetha Abdu Jyothi, professeure à l’université de Californie, l’étude évalue l’impact des perturbations magnétiques générées par les éruptions solaires sur les systèmes de télécommunication.

Les pics d’activité du Soleil c’est tous les 11 ans, on en a donc connu plein et à part des coupures d’électricité ou des perturbations sur genre les gps… Ça va pas faire grand chose. Si, des belles aurores boréales et australes !! 🥰 https://t.co/lEgrnpUWJB — SpaceScience🌟 (@SpaceScience_) March 7, 2024

L’impact probable des éruptions solaires

Elle conclut sur une probabilité de 1,6 à 12% que ces phénomènes entraînent une perturbation prolongée de l’internet sur la prochaine décennie.

De son côté, l’Agence spatiale américaine (Nasa) souligne que le Soleil connaît un pic d’intensité tous les 11 ans, avec le prochain attendu pour 2025.

Une analyse mitigée des risques

Cependant, ces fluctuations d’activité, ne suffisent pas à perturber massivement le fonctionnement de l’internet. Le site Wired met en avant que le rapport de Sangeetha Abdu Jyothi évoquait des risques liés au fonctionnement des câbles internet sous-marins face à des éruptions solaires plus fortes et plus rares.

De ce fait, bien que les risques soient réels, leur probabilité est significativement moindre. C’est dans cette ambiguïté que le tabloïd britannique Daily Express annonce une “apocalypse d’internet” pour 2025. Ce qui semble amplifier la situation et mélanger deux sources d’informations distinctes.