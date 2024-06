La NASA présente ses excuses suite à une alerte de détresse diffusée par erreur

La mésaventure technique de la NASA a certes effrayé les passionnés de l'espace, mais ses excuses n'ont pas suffi à calmer toutes les craintes. Et vous, pensez-vous qu'ils auraient dû agir autrement ?

Imaginez-vous, un mercredi ordinaire, suivant votre passion pour l’espace sur une diffusion en direct. Soudainement, le flux est interrompu et une voix inquiétante apparaît.

C’est exactement ce qui s’est produit le 12 juin, lorsque la NASA a accidentellement diffusé un exercice simulant une crise médicale à bord de la Station spatiale internationale. Cette erreur technique a rapidement fait le tour des réseaux sociaux, semant l’inquiétude parmi les passionnés de l’espace.

Quelle n’a pas été la surprise de ces centaines d’internautes lorsqu’ils ont entendu une personne donner des conseils pour une situation d’urgence grave.

La confusion fût d’autant plus grande que la voix semblait communiquer avec un “commandant” en situation de décompression. Un grand moment de confusion et de peur pour ceux qui étaient en train de suivre ce direct.

There is no emergency situation going on aboard the International Space Station. At approximately 5:28 p.m. CDT, audio was aired on the NASA livestream from a simulation audio channel on the ground indicating a crew member was experiencing effects related to decompression…

— International Space Station (@Space_Station) June 13, 2024