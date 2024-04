La Nasa a envoyé une voile solaire dans l’espace

Mercredi matin, une fusée Rocket Lab a lancé un mini-satellite équipé d'une immense voile solaire depuis la Nouvelle-Zélande, destiné à propulser des véhicules spatiaux. Quelles innovations pouvons-nous attendre de cette nouvelle technologie ?

La contribution de la Nouvelle-Zélande à la course spatiale mondiale ne fait que s’intensifier. Ce mercredi matin, la mission innovante “Beginning Of The Swarm” a été lancée depuis le site de lancement de Mahia en Nouvellez-Zélande.

Le vaisseau, l’Electron, a été construit par Rocket Lab avec deux objectifs majeurs à son actif. Il transporte deux satellites pour deux clients différents: le NEONSAT-1 pour le Centre de recherche sur la technologie satellite de Corée et l’ACS3 de la NASA.

D’une part, NEONSAT-1 jouera un rôle crucial dans la surveillance des catastrophes naturelles sur la péninsule coréenne. D’autre part, l’objet de toutes les attentions descend de l’ACS3, une voile solaire innovante qui, à l’instar d’une véritable voile de bateau, utilise la lumière du soleil et le vent solaire pour propulser un vaisseau spatial ou un satellite.

We can sail, we can sail with solar sail tech, launching no earlier than April 24 from New Zealand. With new composite booms, it could transform how we explore our solar system. (Correction from our earlier post: @NASA_Technology isn't a @NASASpinoff… yet!)… pic.twitter.com/cZcihpOXbm

— NASA (@NASA) April 22, 2024