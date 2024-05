La montée des eaux menace plus d’un tiers des zones humides en Méditerranée

Selon des prévisions défavorables, le nombre de zones humides côtières touchées dans le bassin méditerranéen pourrait augmenter, passant de 320 à 495. Quelle sera la portée de cet impact environnemental ?

Tl;dr Plusieurs zones humides méditerranéennes sont menacées par la submersion marine.

Plus de 30% des sites risquent de disparaître à cause du réchauffement climatique.

Les oiseaux côtiers pourraient perdre leurs habitats avec ce phénomène.

Une action urgente est recommandée pour prévenir la submersion de ces zones.

Un phénomène alarmant

Selon une récente étude scientifique, une mise en garde est lancée à l’échelle mondiale : plus du tiers des zones humides du bassin méditerranéen sont menacées par la montée des eaux engendrée par le réchauffement climatique. Ce dernier risque d’éliminer un habitat crucial pour les oiseaux côtiers.

L’étude approfondie

Cette discovery troublante, publiée le 16 mai dans la revue Conservation Biology, a été calculée en modélisant les futurs risques de submersion marine liés au réchauffement climatique sur 938 sites côtiers du pourtour méditerranéen.

Il existe une véritable menace pour 34,4% de ces sites, soit 320 zones humides côtières, qui pourraient disparaître d’ici 2100 en raison de la hausse du niveau de la mer.

Conséquences dévastatrices

Parmi ces zones menacées, “on trouve entre 54,1% et 60,7% de sites d’importance internationale pour les oiseaux d’eau”, comme le flamant rose, l’avocette élégante ou le canard chipeau.

La disparition potentielle de ces sites d’habitat naturel pourrait impacter négativement leur population et les écosystèmes environnants.

Des actions urgentes à mettre en place

De toute évidence, les chercheurs se joignent à un chorus mondial en appelant à une “mise en place urgente de mesures d’adaptation”.

Parmi ces recommandations, on trouve la construction de digues pour protéger les zones menacées, la stabilisation de dunes avec de la végétation et une extension des aires protégées pour lutter contre une urbanisation non contrôlée.