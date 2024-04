La maire d’Amsterdam propose de réguler la cocaïne pour combattre le trafic de drogue

Femke Halsema a suggéré lors d'une interview avec l'AFP qu'on pourrait envisager la possibilité d'obtenir de la cocaïne en pharmacie ou selon un modèle médical. Pourrait-ce être une solution viable pour limiter son trafic ?

Amsterdam : la bataille pour la régulation des drogues dures

Dans une nouvelle tentative de combat contre le narcotrafic, la maire d’Amsterdam, Femke Halsema, envisage le passage par une régulation officielle des drogues dures. “On pourrait imaginer que la cocaïne puisse être obtenue auprès de pharmaciens ou via un modèle médical”, indiquait-elle récemment lors d’un entretien avec l’AFP.

Impacts du narcotrafic : un tableau sombre

La première magistrate d’Amsterdam met l’accent sur les “conséquences désastreuses” du commerce illicite sur l’économie et la sécurité de sa ville.

Derrière la façade des célèbres coffee-shops et de l’effervescence touristique, “un monde sanglant et puissant” opère, brassant des milliards d’euros chaque année et menaçant l’avenir de la jeunesse.

Une approche inédite : réguler plutôt que prohiber

Toutefois, Femke Halsema insiste sur le fait que la criminalisation n’a pas eu les résultats escomptés. “Les consommateurs sont-ils des criminels? Je ne pense pas”, déclare-t-elle. Pour elle, la régulation pourrait être la clé pour un marché “réglementé, sain et contrôlé”.

Afin d’ébaucher ce débat dans le monde, la maire d’Amsterdam a invité fin janvier des leaders internationaux pour discuter de “comment“, et non “si“, les villes devraient réguler les drogues.

Regarder la réalité en face

Elle conteste l’idée, qui perdure, que la politique permissive néerlandaise envers les drogues douces serait à l’origine de l’augmentation du trafic de cocaïne. Femke Halsema souligne que ce dernier n’a “rien à voir” avec la tolérance ou la répression, mais est simplement liée à leur situation géographique et à leurs traditions commerciales.

Rappelant les tragédies liées au narcotrafic, notamment l’assassinat du journaliste Peter R. de Vries, la maire d’Amsterdam réitère l’importance majeure de ce débat pour la sécurité et le bien-être de tous. Un discours audacieux, plaidant pour une réflexion approfondie et innovante sur la question des drogues dans nos sociétés modernes.