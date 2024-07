La HAS exhorte les personnes vulnérables à se faire revacciner avant les JO face à la recrudescence du Covid-19

Alors que le Covid-19 continue à se propager et que le nombre de cas est en hausse, les autorités sanitaires insistent sur la nécessité de rester vigilant, en particulier en vue des Jeux Olympiques, malgré une tendance actuelle non alarmante. Quelles mesures seront prises pour garantir la sécurité pendant les JO ?

Tl;dr Résurgence des épidémies en France, avant les JO de Paris.

L’inquiétude des professionnels de santé est concentrée sur le Covid-19.

La vaccination qui reste la meilleure arme contre le virus.

Les recommandations sanitaires ciblent les populations les plus vulnérables.

Épidémies et Jeux Olympiques : l’impératif de prévention

L’approche des Jeux Olympiques de Paris est assombrie par la résurgence de certaines épidémies, dont la coqueluche et la rougeole, ainsi que le retour notoire du moustique tigre. Néanmoins, c’est la présence persistante du Covid-19 qui cristallise l’inquiétude des professionnels de santé.

Covid-19 : une menace permanente

« Le virus SARS-CoV-2 continue de circuler activement dans la population » relève Santé publique France. Cependant, tous les indicateurs, malgré leur hausse, se situent en deçà des niveaux des deux précédentes vagues. Les nouvelles variations du virus, la baisse de l’immunité individuelle et certains comportements de la population sont parmi les facteurs responsables de cette recrudescence.

Miser sur la prévention

Face à cette situation, le mot d’ordre reste la prévention. La campagne de vaccination contre le Covid a pris fin le 16 juin dernier, mais le Pr Anne-Claude Crémieux, Présidente de la Commission Technique des Vaccinations à la Haute Autorité de Santé, rappelle que “la vaccination des populations les plus à risque demeure la meilleure arme contre les risques de complications, d’hospitalisations et de décès”.

Ces populations vulnérables comprennent :

Les personnes âgées de plus de 75 ans

Les patients immunodéprimés, quel que soit leur âge

Les résidents des Établissements d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes

Pour ces individus vulnérables, il est recommandé de faire un rappel du vaccin tous les six mois pour maintenir leur niveau d’immunité, surtout si la dernière dose ou le contact avec le virus remonte à plus de six mois.

Les vaccins, une arme à double tranchant

Les vaccins à ARN messager offrent une bonne protection contre les formes sévères du virus, selon le Pr Crémieux. Cependant, leur efficacité diminue progressivement après trois mois, pour pratiquement disparaître en six mois. Malgré cela, ils restent efficaces contre les souches circulantes du virus.

En somme, la prévention demeure l’arme principale contre le Covid-19. Toutefois, la vigilance et le suivi des recommandations sanitaires sont toujours la clé pour limiter les risques en cette période pré-olympique.