La HAS demande un renforcement de la vaccination contre la coqueluche en France

La Haute Autorité de santé recommande un rappel du vaccin contre la coqueluche pour toute personne ayant une proximité régulière avec un nouveau-né ou un nourrisson de moins de six mois, si leur dernier vaccin remonte à plus de cinq ans. Envisagez-vous de le faire ?

La France connaît une augmentation des contaminations et des décès.

La vaccination des femmes enceintes est particulièrement efficace.

Alerte face à la recrudescence de la coqueluche

Au vu du “contexte épidémique préoccupant”, la Haute Autorité de santé (HAS) a enjoint, ce lundi 22 juillet, à renforcer la lutte contre la coqueluche. Cet appel a une importance critique car depuis le début de l’année 2024, “une forte augmentation du nombre de contaminations” a été recensée dans l’Hexagone, avec “au moins 17 décès, dont 12 chez des nourrissons âgés de 2 mois et moins”, selon la HAS.

Une maladie surtout dangereuse pour les nouveau-nés

La coqueluche est une maladie virale très contagieuse qui, bien que généralement bénigne, peut conduire à des complications graves, voire mortelles, notamment respiratoires et neurologiques, chez les bébés.

Aussi, chaque individu fréquemment en contact avec des nourrissons de moins de six mois est appelé à faire un rappel du vaccin s’il existe un délai de plus de cinq ans depuis l’administration de la dernière dose.

#Communiqué | Recrudescence de la #coqueluche : la HAS renforce les recommandations vaccinales pour protéger les nouveau-nés et les nourrissons

👉 https://t.co/7YEhfmON2l pic.twitter.com/wCbRnaQ7fz — Haute Autorité de santé (@HAS_sante) July 22, 2024

Cible prioritaires : futures mères et entourage proche

Cette recommandation de la HAS s’adresse à la fois aux professionnels de la santé et de la petite enfance, ainsi qu’à l’entourage du nouveau-né (parents, fratrie, grands-parents, personnes en contact étroit…), sous réserve que la mère ait été vaccinée au moins un mois avant l’accouchement.

La clé : la vaccination des femmes enceintes

La vaccination des femmes enceintes durant le deuxième trimestre de grossesse au plus tard, reste, selon la HAS, “la mesure la plus efficace pour protéger le nourrisson dès la naissance grâce au transfert transplacentaire des anticorps”. En somme, cet appel de la HAS à généraliser la vaccination représente un pilier essentiel de notre lutte contre les épidémies.