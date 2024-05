La France vise la vente de 800 000 voitures électriques dès 2027

L'objectif est de presque tripler les ventes en quatre ans pour conquérir 45 % du marché. Cela vous semble-t-il ambitieux ?

Le gouvernement français, en collaboration avec l’industrie automobile, a fixé un objectif ambitieux pour le futur de la mobilité verte. Dans le cadre d’un «contrat de filière 2023-2027» publié en mai, ils visent à réaliser 800 000 ventes de voitures électriques d’ici 2027.

Un virage énergétique prononcé

Cette projection audacieuse représenterait presque le triple des ventes de quatre ans auparavant, hissant ainsi les véhicules électriques à 45% du marché automobile. Bruno Le Maire, le ministre de l’Économie, a “réaffirmé sa confiance en cette transition énergétique”, malgré un ralentissement initial du marché des voitures électriques en Europe au début de 2024.

Une ambition forte pour les utilitaires électriques

Ce n’est pas seulement l’industrie automobile de tourisme qui est en train d’être révolutionnée. Le secteur des utilitaires légers est également en pleine transition. Avec un objectif de ventes de plus de 100 000 véhicules électriques ou à hydrogène d’ici à la fin de 2027, le secteur vise à multiplier par six ses ventes actuelles.

Poursuite du soutien public

Pour atteindre ces objectifs, les autorités publiques prévoient de maintenir les incitations à l’achat et à la location longue durée de véhicules neufs zéro émission, tout en ajustant le montant des subventions en fonction de la croissance du marché.

Un défi d’accessibilité

“Le principal défi pour atteindre les objectifs fixés concerne l’accessibilité des véhicules à zéro émission au plus grand nombre”, ont souligné les signataires du contrat. Ils ont également évoqué l’importance de créer un marché pour les véhicules d’occasion électriques.

En somme, avec ces objectifs ambitieux, la France se positionne à l’avant-garde de la transition vers un avenir de mobilité plus propre et plus durable. Cependant, l’accessibilité reste un défi majeur qui doit être relevé pour permettre à tous de participer à cette transformation énergétique.