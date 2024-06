La France sommée de maintenir le cap vers une réduction des émissions par le Haut Conseil pour le climat

En 2023, la France a augmenté son rythme de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, toutefois, ce rythme reste inadequate pour atteindre les objectifs fixés pour 2050. Pourrons-nous accélérer davantage nos efforts écologiques ?

La France prend-elle assez de mesures pour lutter contre le réchauffement climatique ?

Le Haut Conseil pour le climat (HCC) a mis en avant l’avancement de la France dans sa lutte contre le réchauffement climatique lors de la publication de son rapport annuel le 20 juin dernier. Bien que les efforts soient salués, l’organisme pointe également des préoccupations majeures.

Une prise de conscience accrue

Malgré les éloges du HCC pour les mesures prises par la France pour réduire ses émissions de CO2, le conseil souligne également le retard pris dans l’adoption de textes importants pour la protection du climat.

Il est à noter que la climatologue franco-canadienne Corinne Le Quéré, présidente du HCC, a déclaré lors d’une conférence de presse que “l’action climatique doit protéger efficacement les enfants, les ménages et les entreprises”.

Pour la première fois, le Haut conseil pour le climat @hc_climat conclut que l'objectif #climat 2030 de la France est accessible sous condition. Voir toute l’analyse et les recommandations dans son 6e rapport annuel.https://t.co/VGv9AXtNQj — Corinne Le Quéré (@clequere) June 20, 2024

Un appel à l’action

D’autre part, le gouvernement de Gabriel Attal est en train de préparer le troisième Plan national d’adaptation au changement climatique (PNACC-3). Malheureusement, le processus a tardé et est suspendu à la majorité et au gouvernement qui émergeront des élections législatives des 30 juin et 7 juillet.

Face à cette situation, le HCC a appelé à finaliser rapidement et adopter ce texte, ainsi que d’autres qui structurent l’action du gouvernement en matière climatique. Pour Corinne Le Quéré, il est “urgent de donner à chaque acteur la visibilité nécessaire pour agir en cohérence dans la durée”.

Un effort, malgré les retards

Le rapport annuel du HCC souligne que le rythme de décarbonisation de la France s’est accéléré en 2023 et se rapproche, pour la première fois, du rythme attendu pour atteindre ses objectifs climatiques 2030.

Les émissions brutes ont, en effet, reculé de 5,8 % l’an dernier, en grande partie grâce aux politiques publiques.

Le chemin vers la cohérence

Cependant, le rapport note également que les avancées sont inégales selon les secteurs.

Par exemple, l’agriculture souffre d’un manque de cohérence entre les politiques agricoles, alimentaires, environnementales et climatiques, selon Corinne Le Quéré. Elle appelle donc à “un cap clair pour la décennie 2030-2040, pour se doter de la capacité d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050”.