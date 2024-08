“La Femme en Moi” : Les mémoires de Britney Spears bientôt sur grand écran

La chanteuse a publié son autobiographie en novembre 2023, une fois libérée de la tutelle de son père. Quelles révélations surprenantes nous réserve cette lecture ?

Britney Spears : ses mémoires adaptés au cinéma

Britney Spears, icône de la musique américaine, va voir sa vie témoignée dans un film basé sur ses mémoires, “La femme en moi”. Cette adaptation cinématographique a été confirmée par le média spécialisé américain, The Ankler le 1er août dernier.

Universal Pictures, Jon M. Chu et Marc Platt aux commandes

Cette adaptation de 300 pages, racontant la tutelle abusive imposée par le père de la chanteuse et autres événements marquants de sa vie, a été acquise par Universal Pictures. Jon M. Chu est pressenti pour être le réalisateur de ce film. Chu est bien connu pour ses travaux sur des films tels que “Crazy Rich Asians”, “Sexy Dance 2”, et le futur “Wicked”.

Le producteur Marc Platt, également impliqué dans “Wicked” et plus célèbre pour sa production de “La La Land”, devrait également participer. La date de sortie n’a pas encore été annoncée.

Réponse enthousiaste de Britney Spears

Britney Spears, sur une note personnelle, a exprimé sa joie à l’idée de collaborer avec Marc Platt et a écrit qu’elle était « ravie » de travailler sur un « projet secret » avec lui. Elle a conclu sa déclaration en encourageant ses fans à « rester connectés » pour plus d’informations.

Un grand succès littéraire

L’adaptation cinématographique est annoncée un an après la sortie de ses mémoires qui ont connu un très grand succès, particulièrement aux États-Unis. En effet, plus d’un million de copies ont trouvé preneur en une semaine seulement, selon le New York Times.

Au total, ce sont 2,5 millions d’exemplaires qui ont été vendus outre-Atlantique. Universal, habitué des biopics musicaux avec des œuvres sur N.W.A et Eminem, espère sans doute renouveler ce succès.