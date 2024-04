La CIA met en garde : l’Ukraine pourrait perdre la guerre dès cette année

Avec une intervention de l'espion en chef des États-Unis à deux jours du vote sur une somme astronomique, prévu par la Chambre des représentants pour aider l'Ukraine, tout le monde est sous tension. Alors, quel sera l'issue de cette situation ?

Tl;dr Le patron de la CIA, Bill Burns, avertit de la possible défaite des troupes ukrainiennes en 2024 sans aide militaire des États-Unis.

Le vote sur une aide de 61 milliards de dollars à l’Ukraine, principalement militaire, est prévu samedi.

L’Ukraine est confrontée à un manque de matériel militaire et appelle à plus d’armes et de systèmes antiaériens de ses partenaires.

Les frappes russes continuent dans la partie sud de l’Ukraine, laissant morts et blessés.

L’avenir incertain de l’Ukraine face à la Russie a été mis en lumière au cours d’un discours récent du chef des services de renseignement américain, le 18 avril.

Bill Burns: pas de victoire possible sans soutien américain

Selon Bill Burns, patron de la CIA, sans l’assistance militaire des États-Unis, l’armée ukrainienne ne pourra pas «tenir le coup» jusqu’à la fin de 2024. Un avertissement qui prend tout son sens alors que la Chambre des représentants américaine s’apprête à voter samedi sur une aide militaire de 61 milliards de dollars pour l’Ukraine.

Une aide militaire indispensable

Selon Burns, une aide supplémentaire permettrait à l’Ukraine d’obtenir « l’élan, à la fois pratique et psychologique, » nécessaire pour résister à l’offensive russe. « Sans aide supplémentaire, la situation est bien plus désastreuse », a-t-il averti. Pour étayer son propos, il a détaillé le manque d’équipements de l’armée ukrainienne : deux brigades, unités de plus de 2000 soldats, ne disposeraient que de « 15 obus d’artillerie par jour ».

L’escalade du conflit militaire

Alors que l’Ukraine fait face à une pénurie de moyens, la pression des forces russes se fait de plus en plus ressentir. Les frappes aériennes russes continuent, causant des morts et des blessés dans le Sud du pays. Selon Mykola Lukashuk, chef du conseil régional de Dnipropetrovsk, une frappe a détruit les deux derniers étages d’un bâtiment situé dans le centre de Dnipro, causant la mort de deux personnes et en blessant quinze autres.

La violence s’est également faite sentir à Kryvyi Rig où une frappe contre une infrastructure de la ville a blessé trois personnes. L’Ukraine se voit donc contrainte de demander davantage de soutien, sous forme d’armements et de systèmes de défense antiaérienne, à ses alliés. Une situation qui met en évidence les enjeux du vote de la chambre américaine sur l’aide à l’Ukraine.