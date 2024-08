Koh-Lanta 2024 : Découvrez les candidats et les règles inédites de “La tribu maudite”

Le coup d'envoi de la nouvelle saison de "Koh-Lanta", intitulée "La tribu maudite", sera lancé mardi soir sur TF1. Cette édition mettra aux prises 24 compétiteurs, dont deux anciens participants populaires, avec des règles remaniées.

TL;DR “Koh-Lanta” revient pour une nouvelle saison pleine de surprises.

Deux anciens candidats, Ugo Lartiche et Frédéric Khouvilay, sont de retour.

Grande nouveauté : la création de la Tribu Maudite.

Le retour tant attendu de “Koh-Lanta”

Le compte à rebours a sonné, “Koh-Lanta” fait sa rentrée et promet un spectacle éblouissant. Le premier épisode de la célèbre émission d’aventure sera diffusé ce mardi 20 août à 21h10 sur TF1. Celui-ci promet d’être riche en émotions et en rebondissements.

“Plus d’aventuriers, plus de surprises, plus de risques d’être éliminé, et encore plus de retournements de situation”, nous promet TF1. Un programme chargé en perspective pour les prochaines semaines !

Un casting prometteur

Sur les 24 concurrents en lice, 22 vont vivre l’expérience “Koh-Lanta” pour la première fois. Parmi eux, des personnalités fortes provenant de France, de Belgique et de Suisse. Deux anciens candidats vont quant à eux retenter leur chance : Ugo Lartiche, lauréat de la première saison à Johor en Malaisie en 2012 et héros de “Koh-Lanta la Légende” en 2021, et Frédéric Khouvilay, victorieux de “Koh-Lanta le Feu Sacré” en 2023.

Julien Magne, directeur général d’ALP Productions, nous confie : “On a fait appel à eux en raison de leur statut de héros”. Les deux anciens vainqueurs auront la responsabilité de former les deux équipes, les jaunes et les rouges.

Après le camp des rouges, place à la visite guidée de @DenisBrogniart sur le camp des jaunes 👀🟡

🏝️ #KohLanta, 𝗟𝗮 𝗧𝗿𝗶𝗯𝘂 𝗠𝗮𝘂𝗱𝗶𝘁𝗲, dès le 20/08 sur @TF1 et @tf1plus pic.twitter.com/lBLZ5fENKY — Koh-Lanta (@KohLantaTF1) August 16, 2024

La Tribu Maudite : la grande nouveauté

Le dévoilement de cette nouvelle saison vient avec son lot de surprises, notamment l’introduction d’une nouvelle Tribu Maudite.

Dès le début de l’aventure, quatre malheureux seront directement éliminés et embrigadés dans cette tribu, croyant quitter le jeu. Ils devront redoubler d’effort pour échapper à cet enfer et réussir à mettre la main sur un Anito blanc, une statuette protectrice, cachée quelque part sur l’île.

Retour aux sources

Sachez enfin que cette nouvelle édition de “Koh-Lanta” a été tournée aux Philippines, comme la saison précédente. Cependant, les candidats ont eu la chance de ne pas être perturbés par un cyclone cette fois-ci. Attachez vos ceintures et préparez-vous pour une saison riche en surprises et en rebondissements!