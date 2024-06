Kendji Girac présente ses excuses dans une vidéo touchante : “Je me suis perdu”

Après s'être gravement blessé par balle en avril, on l'aperçoit pour la première fois en image. Comment a-t-il survécu à un tel incident?

Tl;dr Kendji Girac s’exprime pour la première fois après son accident.

Révélations sur son dérapage contrôlé et sa volonté de changer.

Le chanteur exprime son désir de reprendre sa carrière.

Son témoignage recueille plus de 1,8 million de vues.

Kendji Girac : Un repentir émouvant

Kendji Girac, le talentueux chanteur de 27 ans et ancien gagnant de “The Voice”, brise enfin le silence. Dans une vidéo publiée sur Instagram le 26 juin, il revient sur les événements qui auraient pu lui être fatals.

Un renouveau après l’épreuve

“Il fallait que je me soigne et réfléchisse à ce qu’il s’est passé pour comprendre comment j’en suis arrivé là et surtout prendre les bonnes décisions pour l’avenir”, confie-t-il avec soulagement. Le chanteur évoque aussi l’importance de laisser “la justice faire son travail” suite à l’incident du 22 avril où il a été hospitalisé après une blessure par balle au thorax.

La procédure judiciaire qui en a découlé a été classée sans suite, le procureur de Mont-de-Marsan établissant le caractère volontaire de ce tir.

Une introspection nécessaire

Plaidant coupable devant sa caméra, Girac reconnaît ses erreurs passées : “Je regrette tout ce qu’il s’est passé. Avant mon accident et depuis quelque temps, j’avais pris de mauvaises habitudes”. Sous l’emprise de l’alcool et de la cocaïne au moment des faits, il présente ses excuses à tous.

Un nouvel élan

Mais Kendji Girac veut aller de l’avant. Il exprime son désir de retisser les liens avec ses proches et de retrouver l’amour de son public. “Je veux redevenir le garçon que j’étais, que je suis au fond de moi. Le plus important est d’apprendre de ses erreurs, on peut toujours se relever…”

L’artiste manifeste également son souhait de reprendre le fil de sa carrière. Le partage, un sourire, un morceau de chanson… des choses simples qui font plaisir et qu’il veut restituer à ses fans.

La sincérité de ce témoignage a touché le cœur de plus de 1,8 million de personnes en seulement une journée. Les commentaires de soutien affluent, aussi bien du public que de ses confrères artistes comme Slimane, M. Pokora ou Vianney qui l’encouragent dans sa démarche.