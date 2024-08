Jupiter en ligne de mire : la sonde Juice affronte une manœuvre risquée entre la Terre et la Lune

D'ici le 19 août prochain, cette sonde, mise en orbite en 2023, effectuera un survol de la Lune puis de la Terre le jour suivant pour ajuster sa trajectoire. Que va-t-elle découvrir lors de ce périple ?

TL;DR La sonde Juice de l’ESA tente une manœuvre complexe pour atteindre Jupiter.

Elle effectuera plusieurs manœuvres d’assistance gravitationnelle pendant son voyage.

La mission a pour but d’étudier les lunes glacées de Jupiter.

Un saut spatial complexe vers Jupiter

Lundi 19 août, la sonde Juice (Jupiter Icy moons Explorer), une initiative de l’Agence spatiale européenne (ESA), entame une série de manœuvres complexes pour parvenir à atteindre Jupiter. L’envol de la sonde s’est effectué le 14 avril 2023 depuis la base de Kourou en Guyane française, à bord de la fusée Ariane 5.

Son objectif : résoudre les mystères entourant les lunes glacées de Jupiter – Ganymède, Callisto, Io et Europe – distantes de plus de 600 millions de kilomètres de la Terre.

Un voyage de longue haleine

Pour atteindre sa destination prévue en 2031, Juice va passer par une “double manœuvre d’assistance gravitationnelle”, une première spatiale. Le processus repose sur l’exploitation de la gravité des autres planètes pour impulser et ajuster la trajectoire de la sonde vers Jupiter.

Cette manœuvre est complexe et nécessite des calculs précis, rendant le déplacement risqué mais crucial.

Tester les instruments en conditions réelles

Ce voyage constitue également une opportunité d’essayer les instruments scientifiques embarqués sur Juice. “Ce double survol de la Lune et de la Terre va nous fournir les meilleures conditions et à un moment où ça nous donne encore beaucoup de temps pour corriger ou affiner les calibrations des instruments“, explique Claire Vallat, responsable du planning scientifique et stratégique de Juice à la RTBF.

Un objectif d’exploration captivant

L’arrivée de Juice près de Jupiter permettra aux dix instruments de la sonde d’étudier de près les lunes glacées de cette géante gazeuse. Ces lunes sont particulièrement intrigantes pour les chercheurs.

Par exemple, Ganymède possède un océan vraisemblablement glacé et crée son propre champ magnétique tandis qu’Europa pourrait potentiellement abriter de la vie extraterrestre. Avec autant de mystères à résoudre, la mission de Juice s’avère être un défi à la hauteur des ambitions de l’ESA.