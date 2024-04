Joe Biden l’annonce : le prochain non-Américain à fouler la Lune sera Japonais

Prévue pour septembre 2026, la mission Artemis 3 marquera un grand retour sur la lune, 54 ans après la dernière visite.

Anticipant les progrès futurs de l’exploration lunaire, Joe Biden a annoncé que les premières traces non-américaines sur la Lune seraient celles d’un astronaute japonais. Cette déclaration passionnante a été faite lors d’une conférence de presse avec le Premier ministre japonais, Fumio Kishida.

La promesse du président intervient alors que le Japon s’apprête à fournir un “rover lunaire ultra sophistiqué”, marquant une étape ambitieuse dans leur collaboration spatiale.

Pour le Premier ministre Kishida, cette avancée représente un “formidable succès dans le domaine spatial”. Ils participeront entre autres au programme Artémis de la NASA, dont l’objectif central est d’établir une présence humaine durable sur la Lune.

NASA and Japan announced new efforts to advance space cooperation. Japan will design, develop, and operate a pressurized Moon rover for crewed and uncrewed exploration, enabling astronauts to travel farther and work for longer periods on the lunar surface: https://t.co/USO77koqhh https://t.co/5mRUmZPta6

— NASA (@NASA) April 10, 2024