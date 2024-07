JO et météo capricieuse freinent les soldes d’été 2024

L'été 2024 a vu des soldes aux résultats mitigés, en grande partie via des perturbations externes affectant le commerce. Bien que les ventes aient légèrement augmenté au niveau national, la performance globale a été décevante pour les commerçants, surtout à Paris. Qu'est-ce qui pourrait expliquer ces résultats mitigés ?

TL;DR Les préparations des JO impactent les ventes des commerces Parisiens.

Mauvaise météo et élections ont aussi contribué à freiner l’activité commerciale.

74% des commerçants restent optimistes pour la prochaine saison.

Les controverse commerciales des Jeux Olympiques de Paris

Les préparatifs des Jeux Olympiques de Paris affectent profondément l’activité commerciale dans la capitale. Les restrictions de circulation imposées depuis le 18 juillet ont nui à l’accueil des clients en magasin. La Fédération nationale de l’habillement (FNH) a rapporté une chute moyenne de 30% des ventes par rapport à 2023 dans le centre de Paris.

Impact sur l’habillement

Patrick Aboukrat, président de la FNH Île-de-France, indique une diminution de 26% dans son propre magasin, voire jusqu’à 40% selon certaines estimations.

Les boutiques situées autour du périmètre de sécurité de la Seine ont été particulièrement affectées, dû à l’interdiction des véhicules et le besoin d’un “Pass Jeux” pour les piétons. « On ne rattrapera jamais le retard accumulé depuis le mois de mai. » affirme-t-il.

Faire face aux éléments

L’incertitude météorologique a aussi joué un rôle crucial. La Chambre de commerce et d’industrie de Paris Île-de-France (CCI) note un printemps frais et pluvieux, dissuadant l’achat de vêtements estivaux et de chaussures ouvertes. Plus de la moitié des commerçants n’ont enregistré qu’une hausse de 10% de leurs ventes, et pour un quart, il n’y a eu aucune augmentation de chiffre d’affaires.

Une actualité politique prenante

Les élections législatives anticipées des 30 juin et 7 juillet 2024 ont distrait les consommateurs. Francis Palombi, président de la Confédération des commerçants de France, souligne cette actualité politique intense, « les consommateurs font très attention à leurs achats. La situation politique anxiogène amplifie cette période attentiste », rajoute Pierre Talamon, président de la FNH.

L’optimisme reste de mise

Malgré tout, certains commerçants restent espérants. Yann Rivoallan, vice-président de l’Union française des industries de la mode et de l’habillement, note une reprise des ventes après les élections.

Il propose même de décaler les soldes à l’automne pour s’adapter au climat fluctuant, idée soutenue par Francis Palombi. Par ailleurs, selon un sondage de la CCI, 74% des commerçants sont optimistes pour la saison prochaine, et 31% attendent une incidence positive des JO sur leur activité.