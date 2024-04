JO 2024 : le spectre de la rougeole s’intensifie avec l’augmentation des cas

Santé Publique France a révélé, ce mercredi 3 avril, une inquiétante augmentation des cas de rougeole, passant de 15 en 2022 à 117 en 2023. L'agence sanitaire met en garde contre un risque accru d'importation de cas lors des Jeux Olympiques de Paris. Quelles mesures sont prévues pour contrer cette menace?

Tl;dr La rougeole résurgit en France en 2023, avec un nombre de cas multiplié par huit par rapport à 2022.

44% des cas connus n’étaient pas vaccinés contre la rougeole.

Réduction de la couverture vaccinale constatée après la pandémie de Covid-19.

Vaccination: seule protection efficace contre la rougeole et sans alternative de traitement.

La rougeole à la loupe

Les indicateurs sanitaires ont tiré la sonnette d’alarme sur l’augmentation du nombre de cas de rougeole en 2023 en France, multiplié par huit par rapport à l’année précédente, comme l’a indiqué Santé Publique France. Toutefois, ce chiffre reste très limité par rapport à la période pré-Covid.

Une vaccination en baisse

Parmi les cas éligibles à la vaccination et identifiables (96 en tout), 44% n’étaient pas vaccinés contre la rougeole, les oreillons et la rubéole. Une statistique préoccupante face à une maladie très contagieuse, souvent bénigne, mais qui peut entraîner des complications graves, respiratoires et neurologiques.

Santé Publique France a souligné que le virus de la rougeole avait très peu circulé depuis l’épidémie de 2018-2019. Cependant, depuis 2022 et surtout en 2023, une recrudescence de rougeole est observée dans le monde, suite à une baisse de la couverture vaccinale.

📊#rougeole

➡️ Dans un contexte de recrudescence de cas de rougeole à l’international, le bilan 2023 montre qu'une part de la population est encore réceptive au virus en France.#vaccination: seule mesure de protection efficace

🔎 Résultats ⤵https://t.co/OYh7RxQL9z pic.twitter.com/bSoJeD6Day — SantépubliqueFrance (@SantePubliqueFr) April 3, 2024

Importation du virus et couverture vaccinale, un couple dangereux

En 2023, la France a enregistré un nombre élevé de cas importés. Plus de la moitié de ces patients n’étaient pas vaccinés, ce qui a entraîné des chaînes de transmission sur le territoire. Parmi ces cas, sept foyers épidémiques ont été identifiés.

Une vigilance accrue face à l’évolution de la situation

L’alerte est d’autant plus sérieuse que la France s’apprête à accueillir des millions de visiteurs pour les Jeux olympiques et paralympiques. L’importation du virus pourrait ainsi augmenter, et “le risque est réel”, comme l’a souligné Santé Publique France.

Face à cette situation, la vaccination demeure la seule protection efficace contre la rougeole.