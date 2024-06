Jackpot Euromillions: Un gagnant décroche 213 millions d’euros!

Au lieu de parler du tirage de l'Euromillions du 25 juin, où un joueur a décroché le gros lot de plus de 213 millions d'euros, attisant les rêves de nombreux Européens, nous ne savons toujours pas de quel pays il est. Te demandes-tu qui a bien pu gagner cette somme incroyable?

Tl;dr Un joueur a gagné 213,8 millions d’euros à l’Euromillions.

Les chances de gagner sont d’environ une sur 140 millions.

Le record de gains à l’Euromillions est de 240 millions d’euros.

La France est parmi les trois pays avec le plus de gagnants.

Un Jackpot de 213,8 millions d’euros remporté à l’Euromillions

Il est rare que l’on parvienne à deviner les cinq numéros et les deux étoiles nécessaires pour décrocher le jackpot de l’Euromillions. Mais le mardi dernier, un joueur a réalisé cet exploit, s’appropriant la coquette somme de 213,8 millions d’euros.

Au jeu de la chance

Avec une probabilité d’environ une chance sur 140 millions, gagner à l’Euromillions relève presque de l’impossible. “D’un point de vue statistique, le risque d’être touché par un astéroïde est plus élevé : 1 sur 720 000.” Les chiffres 14, 16, 37, 45 et 49, accompagnés des étoiles 5 et 7, étaient le précieux sésame pour ce gain exorbitant.

Un gain confortable, mais pas un record

Pour rappel, le montant le plus élevé jamais remporté à l’Euromillions s’élevait à 240 millions d’euros, un record établi en Autriche en décembre dernier. Bien que ce gain ne constitue pas un record historique, il n’en demeure pas moins extrêmement attractif.

Le palmarès des gagnants

La FDJ n’a pas révélé la nationalité du chanceux lauréat. À noter que la France figure parmi les trois pays qui comptent le plus de gagnants à l’Euromillions, devancée par le Royaume-Uni et suivie de l’Espagne.

Le record français est détenu par un Britannique qui, en 2022, avait remporté la rondelette somme de 230 millions d’euros. L’Euromillions continue donc d’alimenter les rêves de nombreux joueurs à travers l’Europe, malgré des probabilités de gains quasi utopiques.