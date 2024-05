Israël rappelle ses ambassadeurs en Irlande et Norvège suite à la reconnaissance de l’État palestinien

Selon l'Autorité palestinienne, 142 des 193 pays membres de l'ONU ont reconnu l'État palestinien. Avez-vous une idée de qui sont les pays qui ne l'ont pas encore reconnu?

Tl;dr Plusieurs pays européens envisagent de reconnaître l’Etat de Palestine.

Israël rappelle ses ambassadeurs en Irlande et Norvège en protestation.

L’Irlande, la Norvège et l’Espagne annoncent leur reconnaissance de la Palestine.

Le Hamas considère ces décisions comme une étape importante pour l’établissement d’un Etat palestinien.

Reconnaissance de l’État Palestinien : l’Europe fait un pas en avant

En plein coeur d’un affrontement mortel entre le Hamas et Israël, un évènement historique se dessine en Europe. Plusieurs pays de l’Union Européenne ont en effet exprimé leur intention de reconnaître l’État de Palestine, suscitant une réaction vive de la part des autorités israéliennes.

Israël réagit à la décision Européenne

La décision de la Norvège de reconnaître l’État de Palestine et l’annonce imminente de l’Irlande ont déclenché une réponse diplomatique majeure. Israël Katz, le ministre des affaires étrangères israélien, a rappelé “pour consultations” ses ambassadeurs en Irlande et en Norvège. Il a affirmé : “Aujourd’hui, j’envoie un message clair à l’Irlande et à la Norvège : Israël ne restera pas silencieux sur cette question”.

Solidarité Nordique et celle de l’Irlande

L’Irlande et la Norvège ont annoncé conjointement leur reconnaissance de l’État palestinien, une décision saluée comme un “jour historique et important pour l’Irlande et pour la Palestine”. Le premier ministre norvégien, Jonas Gahr Store, a appelé les autres nations à faire de même.

De son côté, le Hamas a salué la décision européenne comme une “étape importante vers l’établissement d’un État palestinien avec Jérusalem pour capitale”. Il a également appelé les autres pays à reconnaître les “droits nationaux légitimes” du peuple palestinien.

Récompenser le terrorisme ou soutenir les forces modérées ?

Pour Israël, cette reconnaissance équivaut à une récompense pour le Hamas, qu’il considère comme une organisation terroriste. En revanche, M. Store a souligné que la reconnaissance d’un Etat palestinien est une expression de soutien aux forces modérées dans le conflit avec Israël. Il conclut en affirmant : “Une reconnaissance ne peut plus attendre une solution de paix”.