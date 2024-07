Israël donne le feu vert pour 5 300 logements en Cisjordanie occupée

Au cœur du conflit à Gaza, Israël a approuvé la création de nouvelles colonies en Cisjordanie occupée, mettant en péril la possibilité d'un futur État palestinien viable. Comment cela impactera-t-il la stabilité régionale?

L’affrontement en cours à Gaza se trouvant dans une impasse, les dirigeants israéliens ont validé les plans de construction pour environ 5 300 nouveaux logements au sein des colonies en Cisjordanie, un territoire occupé depuis 1967. Cette décision, dénoncée par l’organisation Peace Now, est considérée comme une étape supplémentaire dans la campagne ciblée pour accroître les colonies juives et consolider la domination israélienne, tout comme empêcher la naissance d’un État palestinien.

Le COGAT, coordinatrice des affaires gouvernementales dans les territoires palestiniens, qui supervisait ce dossier, n’a pas répondu immédiatement à une demande de commentaires. De façon certaine, le gouvernement de Benyamin Netanyahu est majoritairement dominé par les colons et leurs sympathisants.

Mercredi, l’organisation pacifiste Peace Now a indiqué qu’Israël avait donné son accord à la plus importante saisie de terres de ces dernières trente années en Cisjordanie. Selon cette organisation de défense des droits, cette colonisation accrue risque d’exacerber fortement les tensions dans la région.

Our government's agenda became evident to everyone in Israel and around the world this week, largely due to the important work of our Settlement Watch team:

We must stop annexation.

We must stop the war.

We must secure a hostage deal.

We must bring down this government. https://t.co/DzEasUvkHd pic.twitter.com/ocf1N2bpF7

— Peace Now (@peacenowisrael) July 5, 2024