Inondations en Russie et Kazakhstan: plus de 100 000 personnes évacuées

Le ministère kazakh des Situations d'urgence a fait un nouveau point sur la situation suite aux inondations, révélant que 96 472 personnes, incluant 31 640 enfants, ont été évacuées.

Plus de 100.000 habitants évacués du Kazakhstan et de la Russie.

Crues dues à de fortes pluies et à la fonte acrrue des neiges.

Le Président Poutine n’a pas prévu de se rendre sur place.

L’Oural et la Sibérie occidentale confrontés à une crue “très tendue”

Face aux plus graves inondations connues depuis des décennies, le Kremlin juge que la situation est « très, très tendue » dans plusieurs régions de l’Oural et de la Sibérie occidentale. Cet incident naturel alarmant touche également le Kazakhstan voisin qui, ensemble avec la Russie, a évacué plus de 100 000 habitants ces derniers jours.

Forces naturelles en action

La cause de ces crues est le résultat d’importantes averses associées à une augmentation des températures, conduisant à une fonte accrue des neiges.

Les glaces hivernales qui recouvraient les rivières et les fleuves se sont brisées, aggravant encore plus le phénomène. « L’eau continue de monter » a alerté le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov.

Poutine face à la crise

Même face à cette situation exceptionnelle, Vladimir Poutine, président russe, n’a actuellement pas prévu de se rendre dans les zones sinistrées. Cette absence rappelle le tragique attentat contre le Crocus City Hall près de Moscou qui avait coûté la vie à 144 personnes, où il n’était pas non plus apparu.

VIDEO: Heavy floods continue to pile misery on the Russian city of Orenburg on the banks of the Ural River. Vast swathes of southern Russia and northern Kazakhstan have been battling overflowing rivers caused by fast-melting snow and ice. pic.twitter.com/xRAGuyCP7s — AFP News Agency (@AFP) April 11, 2024

Demande de comptes

La peur des habitants s’est transformée en colère lundi dernier, où malgré les menaces du parquet régional contre toute manifestation illégale, ils se sont rassemblés pour demander des responsabilités aux autorités. Dans les régions de Kourgan et Tioumen, on a commencé à observer des évacuations préventives anticipant une montée des eaux record.

Évacuations massives au Kazakhstan

Le Kazakhstan subit outre mesure cette catastrophe. Il est à noter que ce pays a effectué l’immense majorité des évacuations, effectuées principalement à l’Ouest et au Nord, régions limitrophes au territoire russe. La ville de Petropavlovsk, forte de ses 200 000 habitants et située à côté des régions russes de Kourgan et Tioumen, demeure la plus menacée.