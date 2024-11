Inhaler pour immuniser : l’avenir du vaccin sans seringue

Dites adieu aux aiguilles ! Votre prochain vaccin pourrait être administré sous forme d'une simple bouffée d'air.

Tl;dr Le vaccin nasal FluMist a été approuvé par la FDA.

Des chercheurs ont développé le MOF-Jet, un système d’injection de vaccin en poudre.

Une étude a montré l’efficacité des patchs cutanés pour l’administration de vaccins.

Une révolution dans l’administration des vaccins

Les vaccins sont essentiels pour prévenir les maladies, mais ce processus peut parfois être effrayant et douloureux, surtout pour les enfants. Heureusement, des avancées récentes promettent des moyens moins douloureux et plus pratiques pour administrer les vaccins.

Un vaccin nasal prometteur

Le vaccin nasal FluMist a récemment reçu l’approbation de la FDA aux États-Unis. Ce vaccin peut être acheté en pharmacie sur prescription et administré à domicile, éliminant ainsi la nécessité de se rendre à l’hôpital et d’utiliser des aiguilles.

Le Dr Peter Marks, directeur du centre de vaccination de la FDA, a déclaré : « Cela offre une nouvelle option pour recevoir un vaccin antigrippal sûr et efficace, potentiellement avec plus de commodité, de flexibilité et d’accessibilité pour les individus et les familles ».

Une nouvelle approche : le MOF-Jet

Des chercheurs de l’Université du Texas à Dallas ont mis au point le MOF-Jet, un dispositif qui projette une forme en poudre du vaccin à travers la peau à l’aide de gaz comprimé. Jeremiah Gassensmith, chercheur principal, a commencé à expérimenter cette idée pendant la pandémie. Yalini Wijesundara, une étudiante diplômée, a rassemblé les pièces d’un système d’injection à jet propulsé par gaz comprimé dans le laboratoire.

Selon Wijesundara, « c’est bon marché et protège les matières biologiques comme les acides nucléiques. Nous pouvons également y stocker des formulations de vaccins sous forme de poudres à température ambiante, éliminant ainsi le besoin de températures extrêmement froides que nécessitent de nombreux vaccins liquides. »

Les patchs cutanés : une alternative sans douleur

Enfin, un essai de vaccin récent en Gambie a démontré l’efficacité d’un patch cutané avec des micro-aiguilles indolores. Ce patch, qui ressemble à un pansement adhésif, a permis de protéger plus de 90% des 200 bébés et tout-petits participant à l’essai. Ed Clarke, responsable des vaccins et de l’immunité à l’Unité de Recherche Médicale de l’École d’Hygiène et de Médecine Tropicale de Londres en Gambie, a déclaré : « Ils démontrent pour la première fois que les vaccins peuvent être administrés en toute sécurité et efficacement aux bébés et aux jeunes enfants grâce à la technologie des micro-puces. »

Ces avancées pourraient transformer la manière dont nous administrons les vaccins, en rendant le processus moins effrayant et plus accessible pour tous.