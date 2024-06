Industrie pharmaceutique: Les défis de la France en matière d’accès aux médicaments et d’innovation

En France, l'approvisionnement de certains médicaments essentiels est sous tension, alors qu'ils sont disponibles dans d'autres pays européens. Comment se positionne la France en terme d'accès à ces traitements et d'innovation pharmaceutique ?

Tl;dr Inégalités dans l’accès aux médicaments en Europe, avec un retard en France.

La France n’exploite pas son potentiel d’innovation.

Le dispositif d’accès précoce aux médicaments fonctionne, mais est insuffisant.

Le cadre réglementaire français est instable, ce qui décourage l’investissement.

L’inégalité dans l’accès aux médicaments

Trop souvent, nous constatons des ruptures de stock de médicaments, des incohérences concernant l’accès à certaines spécialités autorisées depuis longtemps dans d’autres pays européens.

À titre d’exemple, 37% des nouveaux médicaments autorisés en Europe entre 2019 et 2022 n’étaient pas disponibles en France à la fin 2023, contre 12% seulement en Allemagne. Les patients allemands, anglais et italiens bénéficient des médicaments plusieurs mois avant les patients français.

Le potentiel d’innovation français inexploité

“La France n’exploite pas son plein potentiel d’innovations”, un constat amer pour un pays pourtant réputé pour la qualité de ses chercheurs et de ses infrastructures de recherche.

En cause, des délais administratifs trop longs et une difficulté à intégrer les patients français dans la démarche de recherche.

Accès précoce : un dispositif efficace mais insuffisant

L’accès précoce a permis à des patients en impasse thérapeutique de bénéficier, à titre exceptionnel et temporaire, de certains médicaments non autorisés. En revanche, il est restreint réglementairement aux maladies les plus sévères et ne bénéficie qu’à une infime partie des patients, le processus étant entravé par de longues négociations et de possibles situations de blocage.

Un cadre réglementaire français instable

Il est unanimement regretté que le cadre réglementaire français décourage l’investissement. Moins d’un nouveau médicament sur dix est produit en France. L'”effet ciseau”, c’est-à-dire, bas prix et haute fiscalité sur les entreprises productrices, est évoqué pour expliquer cette situation délicate. Il faut noter que “le secteur pharmaceutique français est taxé à 60% de son résultat”, un taux bien plus élevé que dans d’autres pays européens.

Malgré ce constat alarmant, des initiatives sont bel et bien lancées pour améliorer cette situation. L’Agence de l’innovation en santé est un des acteurs majeurs de ce changement en œuvre, en travaillant activement pour accélérer le développement des produits de santé.