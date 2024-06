Immunothérapie : un espoir accru de survie face au cancer du poumon à petites cellules

Au moins 56% des personnes souffrant d'un type de cancer du poumon très agressif ont survécu trois ans après leur diagnostic grâce à l'immunothérapie. Quel autre potentiel cela pourrait-il révéler dans la lutte contre le cancer ?

Tl;dr Le cancer du poumon est la principale cause de décès par cancer.

Le carcinome à petites cellules est très agressif et rapide.

L’immunothérapie augmente les chances de survie des patients.

En France, environ 2.000 personnes pourraient bénéficier de ce traitement.

La prééminence mondiale du cancer du poumon

Le cancer du poumon résonne durement sur l’échiquier international des maladies, représentant la principale cause de décès par cancer, selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Cette maladie mortelle compte des taux de mortalité record parmi les hommes et les femmes.

Les deux principaux types et leurs caractéristiques

On distingue deux types prédominants de cette pathologie : le carcinome non à petites cellules et le carcinome à petites cellules. Le premier, d’évolution lentement progressive, représente l’adversaire le plus courant, affectant 85% des patients, affirme l’Assurance Maladie.

Le second, plus rare, est néanmoins farouchement agressif, se développant majoritairement chez les fumeurs, et représente 15% des cas. “Il a une croissance rapide, et environ 80 % des patients ont une maladie métastatique au moment du diagnostic“, déclare le Manuel MSD.

L’immunothérapie, une lueur dans cet univers morose

Pour combattre ces cancers, les interventions privilégiées sont la chimiothérapie et la radiothérapie. Néanmoins, un espoir pointe à l’horizon pour les patients : l’immunothérapie.

Ce traitement utilise le système immunitaire du patient pour contrer sa maladie. “Dans le cas du cancer, elle ne s’attaque pas directement à la tumeur, mais stimule les cellules immunitaires impliquées dans la reconnaissance et la destruction des cellules tumorales“, explique l’Inserm.

Des chiffres encourageants et une perspective d’avenir

En administrant une dose mensuelle d’immunothérapie pendant deux ans, le risque de décès chute de 27%, révèlent des chercheurs lors de l’American Society of Clinical Oncology (ASCO). Quelque 56% des patients survivent trois ans après le diagnostic, contre 47% précédemment, soit une amélioration de près de 10%.

Un bond considérable selon le docteur Maurice Pérol, chef du département d’oncologie thoracique au Centre Léon Bérard, à Lyon, qui déclare à ce propos : “10 %, ça peut paraître peu, mais à l’échelle de la cancérologie, c’est colossal !“. Ainsi, dans l’Hexagone, quelque 2.000 personnes pourraient bénéficier de cette avancée majeure dans le combat contre le cancer du poumon.