Immobillier : 865 communes supplémentaires éligibles au prêt à taux zéro

La mesure proposée par Guillaume Kasbarian, ministre du Logement, pour faire face à la crise immobilière a été validée par un arrêté officiel le 5 juillet, et annoncée six jours plus tard. Cette décision va-t-elle atténuer les tensions du marché ?

TL;DR Le reclassement de 800 communes permet à 4 millions de ménages de bénéficier du PTZ.

Cette mesure vise à contrer la crise immobilière en élargissant l’accès au PTZ.

Un simulateur mis en place permettra de vérifier l’éligibilité à cette aide.

800 communes reclassées pour élargir l’accès au PTZ

Un nouvel arrêté en date du 5 juillet a marqué un tournant majeur dans le secteur immobilier français. Validée par le gouvernement sortant en collaboration avec Guillaume Kasbarian, ministre du Logement, cette mesure vise à rendre plus accessible le Prêt à Taux Zéro (PTZ) – un dispositif d’aide à l’achat d’une résidence principale – afin d’atténuer l’impact de la crise immobilière actuelle.

4 millions de ménages supplémentaires éligibles au PTZ

Cette modification s’applique à près de 800 communes, autrefois classées en zones B2 ou C, considérées comme non tendues. Grâce à cette recategorisation, les habitants de 865 nouvelles communes vont désormais bénéficier du PTZ.

En effet, ce reclassement a pour effet de rendre éligibles au PTZ près de 4 millions de ménages supplémentaires. Parmi ces ménages, plusieurs auront l’opportunité d’acquérir un appartement neuf ou de s’aventurer dans le “logement locatif intermédiaire”, conformément à l’arrêté ministériel.

Le logement locatif intermédiaire : une solution de plus en plus prisée

Cette nouvelle mise à jour favorise également le développement de l’offre de logements locatifs intermédiaires (LLI). Ces derniers, dont les loyers sont généralement réduits de 10 à 15% par rapport au marché locatif local, sont particulièrement prisés par les salariés, les jeunes actifs ainsi que les fonctionnaires, entre autres.

Un simulateur pour connaître son éligibilité

Afin d’aider les ménages à se retrouver dans ce nouveau système, l’Etat a conçu un simulateur. Celui-ci permet de vérifier dans quelle zone se situe la commune d’intérêt et ainsi déterminer l’éligibilité au PTZ de ses habitants.

En somme, cette refonte constitue une initiative salutaire qui contribue à apaiser les tensions sur le marché immobilier français et offre aux ménages français des opportunités accrues en matière de logement.