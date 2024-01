Chauffage : toutes ces aides auxquelles vous avez droit sans le savoir, comment les obtenir

C’est dans cette optique que nous vous présentons aujourd’hui une aide financière peu connue qui pourrait changer la donne pour de nombreux foyers : le thermostat connecté pour une consommation énergétique plus responsable.

Les thermostats connectés : La solution à la hausse des coûts de l’énergie ? #

Face à l’augmentation des coûts de l’énergie et afin de réduire la surconsommation, le gouvernement français a lancé une initiative financière pour encourager les ménages à installer des thermostats connectés. Ces dispositifs intelligents permettent un contrôle précis du chauffage, évitant ainsi le gaspillage d’énergie et offrant des économies considérables.

L’aide est disponible pour les installations effectuées entre décembre 2023 et décembre 2024, dans le cadre d’une approche plus large visant à équiper tous les foyers de ce type de dispositif d’ici 2027.

Qui peut bénéficier de cette aide financière ? #

Cette aide financière est accessible à tous, propriétaires comme locataires, sans condition de revenus. Les conditions requises sont les suivantes : le logement doit avoir été construit depuis plus de deux ans, disposer d’un système de chauffage individuel et l’installation du thermostat doit être réalisée par un professionnel ayant signé la charte « Coup de pouce pilotage connecté du chauffage pièce par pièce ».

Le montant varie en fonction de la surface totale chauffée dans le logement, allant de 260€ pour moins de 35m² jusqu’à 624€ pour plus de 130m².

Les avantages des thermostats connectés #

Les thermostats connectés régulent le chauffage en fonction de la température ambiante, permettent un contrôle à distance via smartphone, détectent la présence humaine pour ajuster les réglages de chauffage, coupent le système si une fenêtre est ouverte et anticipent même les besoins en chauffage.

Les modèles les plus sophistiqués se situent entre 600€ et 1 500€ hors coûts d’installation professionnelle. Malgré cet investissement initial, ils promettent des économies d’énergie significatives sur le long terme.

Aide au chauffage : beaucoup de Français y ont droit sans la demander ! #

Il est important de noter que de nombreux Français sont éligibles à cette aide financière sans même le savoir. Ne pas hésiter à se renseigner et à faire valoir ses droits pour bénéficier de cette aide qui peut s’avérer très avantageuse pour votre portefeuille et pour l’environnement.

Prendre les devants pour une consommation énergétique responsable #

En optant pour un thermostat connecté et en profitant de l’aide gouvernementale associée, les ménages français peuvent ainsi contribuer à une consommation énergétique plus responsable tout en faisant des économies sur leurs factures de chauffage.

Une fois équipé d’un tel dispositif, il devient plus facile de contrôler et d’optimiser sa consommation d’énergie, avec à la clé des avantages financiers non négligeables. Alors n’hésitez plus et découvrez comment bénéficier de cette aide pour réduire vos dépenses en énergie !

