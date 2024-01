Un agent immobilier dévoile son secret pour toujours vendre au dessus du prix du marché

La valeur de l’évaluation immobilière avant la vente #

En effet, plusieurs facteurs peuvent influencer la valeur d’une propriété, tels que les fluctuations du marché qui peuvent rapidement changer. Ainsi, une évaluation initiale juste permettra à coup sûr d’estimer un prix conforme à la réalité.

Le dossier technique : une obligation légale pour le vendeur #

Parmi les étapes clés de la vente, le dossier technique occupe une place incontournable. Celui-ci doit comporter plusieurs diagnostics obligatoires, tels que la performance énergétique, le risque plomb, l’amiante et l’état des installations de gaz et d’électricité. Ce diagnostic permet d’évaluer les travaux nécessaires pour améliorer la performance énergétique dans le logement, ce qui est de plus en plus pris en compte par les acheteurs.

Des préparatifs indispensables pour rendre le bien attractif #

Au-delà des obligations légales, certaines démarches sont fortement recommandées pour optimiser la vente d’un bien immobilier. Parmi elles, effectuer des travaux de rénovation peut s’avérer bénéfique pour attirer les acheteurs potentiels. Si cela n’est pas possible, il est important d’expliquer de manière transparente pourquoi ces améliorations n’ont pas été réalisées. Enfin, la réalisation d’une visite à vide permet d’anticiper les éventuelles critiques et d’apporter les corrections nécessaires avant de mettre le bien en vente.

À lire Chauffage : toutes ces aides auxquelles vous avez droit sans le savoir, comment les obtenir

Les conseils avisés de l’agent immobilier pour une vente réussie #

Notre agent immobilier partage ici ses astuces pour vendre un bien au-dessus du prix du marché, en mettant l’accent sur plusieurs points qui feront la différence lors de la mise en vente.

Soigner la première impression du bien #

Tout d’abord, il est primordial de soigner l’apparence extérieure de la propriété. En effet, celle-ci donnera la première impression aux acheteurs potentiels. Ainsi, un jardin bien entretenu, une façade propre et des volets en bon état seront autant d’éléments qui inciteront les acheteurs à découvrir l’intérieur du logement.

Mettre en valeur les espaces intérieurs #

À l’intérieur, il est recommandé de dépersonnaliser les lieux tout en les rendant accueillants et chaleureux. Pour ce faire, il convient d’enlever les photos personnelles et autres objets trop personnels et de privilégier une décoration sobre et soignée. Les pièces doivent être rangées et débarrassées de tout désordre afin de faciliter la projection des acheteurs dans leur futur chez-eux.

Promouvoir efficacement le bien à vendre #

Lorsqu’il s’agit de mettre en avant le bien à vendre, notre agent immobilier insiste sur l’importance d’utiliser des photos professionnelles et de rédiger des annonces détaillées et accrocheuses. En effet, ces éléments permettront de capter l’attention des acheteurs potentiels et de leur donner envie de visiter la propriété.

À lire Holding : voici pourquoi elle suscite autant d’intérêt auprès des chefs d’entreprise

Conclusion : un agent immobilier expérimenté pour une vente réussie #

Pour conclure, l’astuce de cet agent immobilier pour vendre à coup sûr au-dessus du prix du marché consiste à allier une évaluation juste du bien, des préparatifs indispensables pour le rendre attractif et une promotion efficace du bien à vendre. Ainsi, les chances de succès dans la vente d’une propriété seront grandement augmentées en suivant ces conseils avisés.