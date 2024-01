7 raisons d’acheter et de devenir propriétaire en 2024

Selon l’INSEE, en 2023, 57,2% des ménages français sont propriétaires de leur logement. Voici sept bonnes raisons qui expliquent pourquoi investir dans l’immobilier et devenir propriétaire en 2024 est une décision judicieuse.

Bâtir une sécurité financière pour la retraite #

Acquérir un bien immobilier est un moyen efficace de préparer sa retraite.

En effet, en remboursant un prêt immobilier avant d’atteindre l’âge de la retraite, il est possible de transformer son investissement en source supplémentaire de revenus, notamment si le bien est mis en location.

De plus, financer un achat immobilier avec un emprunt permet également d’anticiper les baisses de revenus pendant la retraite.

Protéger ses proches #

Devenir propriétaire offre l’avantage de protéger ses proches de deux manières : grâce à l’assurance emprunteur, qui intervient en cas de décès, d’invalidité ou de maladie grave pour garantir le remboursement du prêt sans mettre en péril les finances familiales ; et en constituant un patrimoine transmissible pour assurer l’avenir de ses enfants.

À lire Construire une maison individuelle : une option toujours viable ? Ce que vous devez savoir

Valorisation du patrimoine #

Contrairement à la location, l’achat d’un bien immobilier permet de constituer un patrimoine qui peut prendre de la valeur au fil du temps. De ce fait, les sommes investies dans l’achat de sa résidence principale ne sont pas perdues et peuvent générer une plus-value intéressante en cas de revente ultérieure.

Des dispositifs d’aide à l’accession à la propriété #

L’Etat encourage l’accession à la propriété en proposant plusieurs dispositifs facilitant l’acquisition d’un logement neuf ou ancien pour les primo-accédants. Parmi ces dispositifs figurent notamment le prêt à taux zéro (PTZ), le prêt d’accession sociale (PAS) et le prêt conventionné. Ces différents programmes permettent d’emprunter à des conditions avantageuses pour financer son projet immobilier.

Bénéficier de liberté dans l’aménagement et la personnalisation de son logement #

Les propriétaires ont la liberté d’aménager leur domicile selon leurs goûts et besoins. Contrairement aux locataires, ils peuvent rénover, agrandir ou moderniser leur habitat sans avoir à solliciter l’autorisation du propriétaire. Bien entendu, il est nécessaire de respecter les règles d’urbanisme et de copropriété.

Devenir propriétaire en payant un loyer : la location-accession #

La location-accession est une solution de financement peu connue qui offre la possibilité d’acquérir progressivement la propriété de son logement en payant un loyer. Cette formule présente l’avantage de laisser aux accédants le choix de devenir ou non propriétaires au terme de la période de location. Les loyers versés durant cette période sont déduits du prix d’achat du bien immobilier.

À lire Chèque énergie : tout savoir sur les conditions pour le toucher et l’impact sur les ménages à revenus modestes

Influencer positivement le quartier et renforcer les liens sociaux #

En devenant propriétaire, il est plus facile de s’investir dans la vie locale et de contribuer à améliorer son environnement.

Les propriétaires ont généralement plus d’intérêt à entretenir leur logement et les espaces publics alentours, ce qui peut favoriser des liens sociaux forts et un développement harmonieux du quartier.

En somme, investir dans l’immobilier et devenir propriétaire en 2024 présente de nombreux avantages, tant sur le plan financier que pour le bien-être personnel et familial. Grâce à diverses solutions facilitant l’accession à la propriété, il est possible pour chacun de concrétiser ses projets immobiliers.