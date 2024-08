Immobilier : La faillite de constructeurs, le drame de milliers de particuliers en France

Les entreprises de construction de maisons individuelles subissent de multiples échecs, en raison de l'augmentation des coûts des matériaux et la baisse du pouvoir d'achat.

TL;DR Crise du logement et défaillances d’entreprises de construction en France.

Baisse significative des permis de construire et des investissements immobiliers.

Nécessité d’interventions publiques face à cette situation alarmante.

Face à un défi majeur dans le secteur du logement

Un défis sans précédent attend le futur Premier ministre français. Le secteur du logement connaît une profonde crise qui laisse des milliers de Français dans l’impasse : loyers exorbitants, saturation de l’habitat social, travaux énergétiques coûteux et un nombre croissant de défaillances d’entreprises de construction qui laissent des chantiers inachevés.

Alors que Daniel, un client du groupe Maisons Kervran, affirme que sa maison est “pour l’instant inhabitable”, “On n’a aucun moyen de les joindre” pour obtenir des réponses.

Une crise endémique de l’immobilier neuf

Cette situation est exacerbée par l’impact du COVID-19 et du conflit en Ukraine, deux évènements majeurs qui ont marqué le secteur immobilier, aggravant la crise de l’immobilier neuf.

De nombreux constructeurs de maisons individuelles ont du mal à rester à flot, piégés entre la hausse des coûts de construction et la baisse du pouvoir d’achat. Les chiffres du Ministère de la Transition écologique sont alarmants : les permis de construire pour les habitations individuelles ont atteint leur plus bas niveau depuis 2000.

L’industrie du BTP, une victime collatérale?

Sylvain Massonneau, vice-président de la Fédération française du bâtiment (FFB), argue que cette “catastrophe économique” est la conséquence directe de choix politiques, notamment l’application de la loi Elan et de la réglementation environnementale RE 2020 sur les performances énergétiques des bâtiments.

Agir pour protéger le marché immobilier

Si des mesures d’aide ne sont pas prises rapidement, la situation risque de s’aggraver. Damien Hereng, président de la Fédération des constructeurs de maisons individuelles, prévient d’une «période noire» pour le secteur si les autorités n’interviennent pas.

Pour combler le besoin en logements, le ministère du Logement estime qu’il serait nécessaire de construire 370 000 logements par an. Mais selon Damien Hereng : “cette année on table plutôt sur 220/230.000 logements”. Une crise qu’il est plus qu’urgent de résoudre.