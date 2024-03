IA : l’ONU adopte une résolution pour des “normes” face aux risques

Après plusieurs mois de débats, l'Assemblée générale a unanimement plaidé pour l'établissement de normes internationales régissant l'intelligence artificielle. Quels impacts ces normes pourraient-elles avoir sur le développement futur de l'IA ?

Tl;dr L’Assemblée générale adopte une résolution sur l’IA soutenue par les États-Unis.

Texte co-parrainé par plus de 120 États membres.

Potentiel de l’IA pour l’accomplissement de 17 objectifs de développement durable.

Exhortation à gouverner l’IA pour faire avancer les priorités de développement durable.

Adoption collective d’une résolution sur l’IA à l’ONU

Une phase exceptionnelle vient d’être franchie dans le régime international de l’intelligence artificielle. Avec l’appui des États-Unis, plus de 120 États membres ont unanimement validé un projet de résolution à l’Assemblée générale. Ce texte met en avant la nécessité de respecter, protéger et promouvoir les droits de l’homme dans tous les aspects de l’IA, de sa conception à son déploiement.

La puissance de l’IA pour le progrès mondial

Cette résolution reconnaît également la capacité de l’intelligence artificielle à catalyser la réalisation des 17 objectifs de développement durable (ODD). En outre, elle exhorte tous les acteurs, des États membres aux organismes de recherche, “à s’abstenir ou à cesser d’utiliser des systèmes d’IA qui sont contraires aux droits humains”.

🔴 L'Assemblée générale des Nations Unies ADOPTE une résolution visant à promouvoir des systèmes d'intelligence artificielle sûrs, sécurisés et fiables pour le développement durable@UN_PGA pic.twitter.com/qsWQ9wtwNg — ONU Info (@ONUinfo) March 21, 2024

Un appel pour une gouvernance responsable de l’IA

Une condition de l’utilisation sûre, sécurisée et fiable de l’IA est accentuée : l’élaboration et le soutien de cadres de réglementation et de gouvernance appropriés. Le texte affirme avec force que “les mêmes droits dont jouissent les personnes hors ligne doivent également être protégés en ligne”.

Il convient donc de concentrer les efforts autour de l’IA pour améliorer la situation numérique mondiale aussi bien interne qu’externe, en réduisant le fossé numérique.

En route vers un pacte numérique mondial

L’Ambassadrice américaine à l’ONU, Mme Linda Thomas-Greenfield, a exprimé sa satisfaction envers ce pas historique, reconnaissant l’IA comme une opportunité et une charge pour la communauté internationale. Elle ajoute que cette résolution vise à renforcer le travail déjà mené par l’ONU et pourrait servir de base à un futur pacte numérique mondial.