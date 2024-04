Hypertension chez les seniors : 30 minutes assis en moins pour une tension abaissée

L'étude conduite par des chercheurs de Seattle révèle que ne pas bouger peut affecter la santé. Ses bénéfices seraient aussi bénéfiques que ceux apportés par la gymnastique.

Tl;dr Des chercheurs ont incité des personnes sédentaires à s’asseoir moins.

Le groupe devenu plus actifs a réduit sa tension artérielle.

L’immobilité chronique expose aux maladies cardiovasculaires et aux cancers.

Moins de sédentarité favorise également la créativité au bureau.

L’impact significatif de la sédentarité sur la santé

Selon une récente étude menée par des chercheurs de Seattle, l’inactivité, maintenant considérée comme le fléau de notre époque, a une conséquence dévastatrice sur notre santé, quel que soit notre âge.

Le cœur de l’étude comprend 300 seniors en surpoids et sédentaires. Ces personnes ont été divisées en deux groupes : dans le premier, les habitudes sont restées inchangées, tandis que dans le second, les participants ont été encouragés à passer moins de temps assis.

Des résultats frappants

Au terme de six mois, “les participants de ce groupe devenu plus actifs étaient assis 40 minutes de moins en moyenne par jour”. Encore plus impressionnant est le fait que leur tension artérielle a diminué dans une proportion similaire à celle obtenue par des exercices de gym réguliers ou par la perte de poids.

Plus qu’une question de commodité, la position assise constante affecte plusieurs facteurs de santé cruciaux tels que la sensibilité à l’insuline, le taux de glucose dans le sang, la densité osseuse, la masse musculaire, ou même le rythme cardiaque.

L’incidence de l’inactivité sur le cancer

Des études précédentes ont établi un lien entre l’immobilité et un risque accru de maladies cardiovasculaires et de cancers. Selon l’Institut national du cancer, le manque d’activité physique peut être lié à 3000 nouveaux cas de cancers chaque année en France.

Tous concernés

Il est essentiel de noter que la nécessité de briser le cercle de la sédentarité ne concerne pas uniquement les personnes âgées ou en surpoids. En effet, environ 95% de la population adulte française présente un déficit d’activité physique.

Alors que de nombreux travailleurs passent la majorité de leurs journées dans un bureau, des ajustements mineurs dans les habitudes de travail peuvent aboutir à des améliorations de santé significatives.

Par ailleurs, selon des chercheurs de Stanford, il a été démontré que les étudiants qui se promènent lorsqu’ils réfléchissent ont en moyenne 60% d’idées de plus que ceux qui restent assis. Le mouvement constitue donc un outil précieux pour favoriser la créativité et l’innovation.