Huit plaintes européennes ciblent X pour utilisation “illégale” des données personnelles

L’association Noyb signale une violation du Règlement sur la protection des données (RGPD) par le biais de l'utilisation non consentie des données personnelles des internautes dans ses programmes d’intelligence artificielle. Quelles pourraient être les conséquences pour les internautes?

TL;DR Le réseau X est accusé d’utiliser illégalement les données personnelles pour son AI.

Des plaintes contre X sont déposées dans huit pays européens.

Noyb exige une enquête rigoureuse pour assurer la conformité de X au RGPD.

Le réseau social X sous le feu des critiques

Selon un communiqué de l’association Noyb, le réseau social X est actuellement la cible de plaintes à travers huit pays européens pour son exploitation illégale des données personnelles de ses utilisateurs afin d’améliorer son système d’intelligence artificielle (IA). L’association allègue que l’entreprise a omis d’informer activement ses utilisateurs de l’utilisation de leurs informations privées pour la technologie d’apprentissage automatisé Grok.

Un silence assourdissant

“La découverte du paramètre par défaut le 26 juillet grâce à un message d’utilisateur”, c’est ainsi que Noyb a décrit la situation, soulignant l’indignation face à ce manque de transparence. L’organisation a sollicité le lancement d’une “procédure d’urgence” par les régulateurs nationaux.

Des plaintes déposées à travers l’Europe

Noyb a déposé des plaintes dans plusieurs pays : Autriche, Belgique, France, Grèce, Irlande, Italie, Espagne et Pays-Bas. Il s’agit d’une démarche visant à contraindre X à respecter les droits de ses plus de 60 millions d’utilisateurs européens.

Même si l’entreprise a suspendu l’utilisation des données personnelles suite à un accord avec la Commission irlandaise de protection des données (DPC), l’association appelle à “une enquête complète” pour garantir que X se conforme totalement au Règlement général sur la protection des données (RGPD)

Noyb, acronyme de l’expression anglaise «None of your business» (littéralement, “ça ne vous regarde pas”), est une association très proactive en matière de protection des données personnelles. Elle a initié de nombreuses plaintes contre les grandes entreprises du web, dont Facebook et Instagram.

Ses actions ont conduit à des amendes de plus de 1,5 milliard d’euros à l’encontre de Meta. L’organisation s’est particulièrement penchée sur le cas du projet d’utilisation des données personnelles de Meta pour un programme d’IA, qui a été suspendu en juin.