Haut Conseil de stabilité financière : Annulation de la réforme du crédit immobilier

La proposition législative cherchait principalement à simplifier l'accès au crédit immobilier pour les ménages, mais l'opposition y pressentait le risque d'aggraver l'endettement des Français comme solution à la crise du logement.

Tl;dr La proposition de loi visant à modifier le Haut Conseil de stabilité financière est retirée.

Ce texte avait pour but de faciliter l’accès aux crédits immobiliers.

La suppression suscite la déception chez les courtiers et investisseurs.

La proposition visait également à renforcer la “légitimité démocratique” du HCSF.

Le retrait inopiné d’une proposition de loi controversée

Lundi dernier, un étonnant revirement a secoué l’Assemblée : le député Lionel Causse (Renaissance) a décidé de retirer sa proposition de loi visant à modifier le fonctionnement du Haut Conseil de stabilité financière (HCSF). L’objectif de ce texte était de faciliter l’octroi de crédits immobiliers aux ménages.

Un débat houleux au coeur de cette décision

Selon les explications du député, sa proposition “n’a plus aucun sens et plus aucune raison d’être”, suite à l’adoption d’amendements l’ayant considérablement dénaturée. Bien que soutenue par Bercy au départ, la proposition de loi a été vivement critiquée par la Banque de France et la Banque centrale européenne (BCE).

L’objectif était de répondre à la chute de la production de crédits à l’habitat, qui atteignait 40% l’année précédente, en grande partie à cause de la hausse des taux.

Réactions mitigées face à ce retrait

L’annonce du retrait a suscité des réactions contrastées. “Cela n’aurait pas résolu le problème du manque d’offre de biens mais cela aurait pu booster la demande notamment des investisseurs et primo-accédants, solvables bien sûr”, a réagi Sandrine Allonier, porte-parole de Vousfinancer, sur LinkedIn.

D’autres, comme Maël Bernier, porte-parole de Meilleurtaux, ont soutenu que le HCSF continuerait de “bloquer l’accès au crédit sous des prétextes spécieux de protection contre le surendettement des ménages”.

Le texte initial : une question de “légitimité démocratique”

Enfin, la proposition de loi visait aussi à faire entrer des parlementaires au HCSF, pour “renforcer la légitimité démocratique des mesures prises”, selon les termes du député Causse. Un autre point majeur de l’original du texte était de donner la possibilité de déroger aux normes du HCSF en matière de conditions d’octroi de crédit. Malgré son retrait, le débat demeure ouvert.