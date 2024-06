Hausse importante des faillites d’agences immobilières

La Fédération nationale de l'immobilier avertit alors qu'un nombre record de faillites d'agences immobilières se profile, surpassant le pic de 2009. Quelle pourrait être la cause de cette explosion soudaine ?

Tl;dr Plus de 1 120 agences immobilières ont fait faillite entre mai 2023 et avril 2024.

Cette situation impacte principalement les agents commerciaux indépendants.

Les ventes immobilières tendent à se stabiliser malgré une baisse des transactions.

Fnaim indique garder un rôle d’arbitre malgré l’instabilité politique.

Implosion des agences immobilières

Entre mai 2023 et avril 2024, l’immobilier a connu une situation préoccupante en France. Selon un rapport de la Fédération nationale de l’immobilier (Fnaim), plus de 1 120 agences sont allées à la dérive, affichant une hausse inquiétante de 114% des faillites en douze mois.

Aux dires de Loïc Cantin, président de la Fnaim, cette tendance sombre est loin d’être terminée.

Conséquences dévastatrices sur l’emploi

“Cette tendance se poursuit”, a mis en garde M. Cantin, évoquant des chiffres alarmants : le nombre d’agents commerciaux, travaillant à leurs propres comptes et rémunérés à la transaction, a chuté de 15% en moins d’un an. Même si le nombre des agents salariés, quant à lui, est resté stable, le poids de la situation reste conséquent.

Les obstacles fragilisant le secteur immobilier

Selon le président de la Fnaim, l’industrie immobilière est d’autant plus affaiblie “dans un contexte de réduction de l’activité, où les transactions sont difficiles, le financement est moins accessible, et les contraintes sont de plus en plus grandes”.

Malgré tout, M. Cantin a exprimé un faible espoir pour le marché, prévoyant que le nombre de transactions, en baisse constante, devrait finalement se stabiliser autour de 800 000 par an.

Instabilité politique : un risque potentiel

Les incertitudes planent néanmoins avec l’intensification de l’instabilité politique, marquée par le succès de l’extrême droite aux élections européennes et la dissolution de l’Assemblée nationale en France.

À ce sujet, le président a affirmé que “les marchés répondent à l’instabilité politique, et l’instabilité politique peut amener une crise du crédit et une crise financière dans notre pays”.