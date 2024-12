Grève du 5 décembre : une mobilisation massive attendue dans les écoles, hôpitaux et mairies

L'intersyndicale de la fonction publique a déclenché une grève ce jeudi 5 décembre 2024. L'écho de cet appel semble particulièrement résonner dans les écoles. Quelles pourraient être les répercussions sur l'éducation ?

Grève générale : l’intersyndicale de la fonction publique sonne le rassemblement

Ce jeudi 5 décembre 2024 marque une étape importante dans l’histoire sociale française. L’intersyndicale de la fonction publique a initié un appel à la grève, qui semble susciter une adhésion massive, particulièrement dans le secteur éducatif.

Une mobilisation attendue

Après les cheminots et les agriculteurs, l’exécutif fait face à une nouvelle tempête sociale. De nombreux fonctionnaires, ainsi que des travailleurs du secteur de l’énergie, ont répondu à l’appel. Luc Farré, secrétaire général de l’Unsa fonction publique, assure que ce mouvement est plus conséquent que le précédent, qui avait eu lieu sept mois plus tôt.

Une intersyndicale large

L’intersyndicale est composée de plusieurs syndicats majeurs, comme la CGT, la CFDT, l’UNSA, la FSU, la CFE-CGC, Solidaires et la FA-FP. Cependant, malgré son soutien aux revendications, le syndicat Force ouvrière, premier syndicat représentatif de la fonction publique, ne s’est pas joint à la mobilisation.

Des services publics touchés

Selon Fabien Golfier, secrétaire général de la Fédération Autonome de la Fonction Publique, les hôpitaux, les mairies et autres services publics pourraient être impactés. L’Education nationale sera également touchée, avec une estimation de 65% de grévistes dans les écoles du premier degré.

Par ailleurs, les entreprises du secteur électrique et gazier ont également été appelées à se mobiliser, en raison de négociations salariales jugées insatisfaisantes.

Des manifestations à travers la France

Une cinquantaine de rassemblements sont prévus à travers la France, selon l’Unsa. Aucune région n’est épargnée. Dans la capitale, un cortège est attendu près du ministère de l’Economie et des Finances.

Et après ?

D’autres grèves sont prévues dans le sillage de celle-ci. L’intersyndicale de la SNCF a annoncé une mobilisation le mercredi 11 décembre, tandis que la Fédération nationale des ports et docks CGT prévoit deux jours de grève les 9 et 10 décembre. Le vent de la contestation continue de souffler sur le pays.