Grand froid : une amende salée pour circulation avec un pare-brise mal dégivré

Par temps froid, il se peut que votre pare-brise givre le matin. Pour garantir votre sécurité sur la route et éviter une potentielle amende, il est préférable de bien le dégivrer. Savez-vous comment le faire efficacement ?

Tl;dr Dégivrer correctement son pare-brise est essentiel pour la sécurité routière.

Un pare-brise mal dégivré peut entraîner une amende et un retrait de points.

Des méthodes simples et efficaces existent pour dégivrer ou prévenir le givre sur le pare-brise.

Prendre la route en toute sécurité

Alors que le froid sévit sur une bonne partie du territoire français, il est essentiel d’adopter les bons gestes pour circuler en toute sécurité. L’un de ces gestes est de s’assurer que le pare-brise de notre véhicule est correctement dégivré.

Les risques d’un pare-brise mal dégivré

Le givre sur le pare-brise peut réduire considérablement la visibilité, ce qui peut être dangereux. Selon l’article R316-3 du Code de la route, un pare-brise mal dégivré peut constituer une infraction.

En cas de contrôle par les forces de l’ordre, vous risquez une contravention de 4ᵉ classe, dont le montant peut aller jusqu’à 750 euros, un retrait de 3 points sur le permis de conduire et une immobilisation du véhicule.

Les méthodes à éviter

Il peut être tentant de gagner du temps en utilisant de l’eau chaude pour dégivrer le pare-brise, mais cela risque de causer des fissures. N’activez pas non plus vos essuie-glaces tant que le pare-brise n’est pas totalement dégivré, car cela pourrait les endommager. L’utilisation de sel est également déconseillée car il peut abîmer la vitre.

Des solutions efficaces pour dégivrer le pare-brise

Le moyen le plus simple et efficace pour dégivrer votre pare-brise est d’utiliser un grattoir adapté. Vous pouvez également anticiper votre départ en allumant votre véhicule et en activant le chauffage quelques minutes avant de prendre la route. Toutefois, cette méthode n’est pas la plus écologique.

Il existe aussi des astuces pour prévenir le givre sur votre pare-brise. Par exemple, vous pouvez couvrir votre pare-brise avec un carton ou une bâche pendant la nuit. Certaines personnes recommandent également de frotter une pomme de terre crue ou un oignon sur le pare-brise la veille au soir. Vous pouvez également vaporiser un mélange de vinaigre blanc et d’eau ou d’alcool, d’eau et de liquide vaisselle sur les vitres sèches.