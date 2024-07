Google Traduction intégrera le Breton, l’Occitan et 100 autres langues inédites

L'outil de traduction renommé, qui comprend déjà 133 langues, va enrichir son offre avec 110 nouvelles, y compris des langues régionales. Quelle sera la prochaine langue que vous aimeriez voir ajoutée?

Jeudi dernier, Google Traduction a enrichi son panel en ajoutant 110 nouvelles langues à son service, y compris des dialectes régionaux tels que le Breton et l’Occitan, une grande première caractérisée par l’entreprise comme son “plus grand ajout jamais réalisé”.

L’ajout de ces nouvelles langues représente une avancée significative vers la promotion de la diversité linguistique, en offrant à “plus de 614 millions de locuteurs”, soit environ 8% de la population mondiale, la possibilité d’utiliser le service de traduction de Google.

Il comprend des langues parlées par de grandes communautés comme le cantonais, le tamazight et le panjabi, et d’autres presque éteintes.

📢@Google Translate now available for Breton, Occitan, Manx, N. Sámi, and Kalaallisut, adding 110 languages in total!

🎆Gourc'hemennoù/ Felicitacions/ Cur booise/ Ollu lihkku/ Pilluarit to everyone who worked for this! 🍾#ELEN2024 @googleeurope

➡️https://t.co/LpiOe5wbkY pic.twitter.com/r5tx1g6mSm

— EUROLANG (@EUROLANG) June 27, 2024