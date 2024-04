Google pourrait rendre payante la recherche par IA

L'entreprise prévoit d'introduire des fonctionnalités "premium" payantes, boostées par l'intelligence artificielle générative, sur son moteur de recherche. Serait-ce une avancée technologique que vous seriez prêts à payer ?

Tl;dr Google envisage de proposer des fonctionnalités payantes pour son moteur de recherche.

Il pourrait les intégrer dans ses services d’abonnement premium, comme Google One AI Premium.

Ces fonctionnalités seraient basées sur l’IA générative.

Le moteur de recherche de base et les publicités resteraient gratuits.

Google réfléchit à l’intégration de services payants

Google, la géante de la technologie, envisage de modifier son célèbre moteur de recherche pour intégrer des fonctionnalités payantes, selon les informations rapportées par le Financial Times. C’est un pas important pour une entreprise qui a toujours prôné l’accès gratuit à l’information.

Des services payants basés sur l’IA

La nouveauté réside dans l’intégration de fonctions de recherche élaborées basées sur l’IA générative. Google envisage de les proposer dans le cadre de ses services d’abonnement premium, tels que Google One AI Premium.

Ce dernier permet déjà aux abonnés d’utiliser l’IA Gemini dans Gmail, Docs et d’autres produits Google.

Un moteur de recherche toujours gratuit

Valeur fondamentale de Google, le moteur de recherche resterait accessible gratuitement et continuerait de présenter des publicités à côté des résultats de recherche.

L’entreprise a d’ailleurs précisé qu’elle n’envisageait pas d’offrir une expérience de recherche dénuée de publicités.

L’IA générative au service de la recherche d’information

“Grâce à nos expériences d’IA générative dans le domaine de la recherche, nous avons déjà répondu à des milliards de requêtes et nous constatons une croissance positive des requêtes de recherche sur tous nos principaux marchés”, a assuré Google.

Depuis mai dernier, la firme a lancé un service de recherche expérimental basé sur l’IA fournissant des réponses plus détaillées aux requêtes et d’autres fonctionnalités innovantes. Ces options incluent la génération d’images et la formulation de requêtes complémentaires pour affiner une recherche.

“Depuis des années, nous réinventons la recherche pour aider les gens à accéder à l’information (…) Nous continuons à améliorer rapidement le produit pour répondre aux nouveaux besoins des utilisateurs”, a déclaré Google, marquant ainsi son engagement continu envers l’innovation.