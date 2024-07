Google : Hausse de 48% des émissions de carbone en 5 ans sous l’effet de l’IA

Mardi, Google a reconnu dans un rapport que l'augmentation des besoins en IA augmente la consommation d'énergie, mettant en péril ses objectifs de réduction de carbone, un défi partagé par Amazon et Microsoft. Comment y faire face?

Tl;dr Les émissions des géants de la tech augmentent en raison de l’IA.

La consommation d’énergie dans les centres de données augmente.

Les objectifs de neutralité carbone sont remis en question.

L’impact environnemental de l’IA – un enjeu invisible pour les utilisateurs.

Le Cauchemar Climatique des Titans de la Technologie

Les géants technologiques, malgré leur engagement envers les objectifs climatiques, affrontent une difficulté grandissante à cause de l’intelligence artificielle (IA). L’inconvénient caché de cette technologie florissante est la montée spectaculaire des émissions de gaz à effet de serre, un dilemme qui s’est révélé dans le dernier rapport de Google.

L’IA et son Appétit vorace pour l’Énergie

“A mesure que nous intégrons l’IA dans nos produits, la réduction des émissions pourrait s’avérer difficile”, affirme le rapport environnemental annuel de Google. La cause : une augmentation de la consommation d’énergie dans les centres de données.

Ces structures abritant d’innombrables serveurs informatiques sont l’épine dorsale du cloud qui alimente nos sites web, nos applications mobiles, nos services en ligne et tous les nouveaux outils d’IA générative. L’IA est en effet énergivore, requérant une puissance informatique croissante, et la construction ou la modernisation des centres de données contribue à accroître les émissions.

Neutralité Carbone : Un Objectif en Péril

Google s’est fixé l’objectif ambitieux d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2030. Cependant, l’utilisation extensive et en pleine expansion de l’IA menace de saper ces efforts. Microsoft et Amazon, deux autres titans de la technologie, font face à des défis similaires malgré leurs engagements respectifs en matière de décarbonation.

Tous trois affirment réduire le gaspillage et favoriser l’énergie renouvelable, mais le renforcement de l’utilisation de l’IA pourrait annuler leurs progrès. Face à cette situation, les chercheurs et les spécialistes soulignent qu’il est nécessaire de gouverner correctement les technologies numériques pour qu’elles contribuent à la décarbonation.

Le Défi Invisible de l’IA

Qu’en est-il de l’impact environnemental de l’IA, souvent invisible pour les utilisateurs? Anne-Laure Ligozat, professeure à l’Ensiie, souligne que les émissions de l’IA pourraient être encore plus élevées. Elle propose que toute nouvelle technologie destinée à être mise sur le marché devrait d’abord prouver qu’elle n’a pas d’impact négatif sur le climat.

Hugues Ferreboeuf, du think tank The Shift Project, regrette quant à lui l’absence de réflexion sur les usages pertinents de l’IA en matière de changement climatique. Dans ce contexte, il suggère que “parfois, il vaut mieux ne pas innover plutôt que d’innover de façon délétère”.

Pourtant, les géants de la tech persistent dans leurs investissements massifs en IA et en centres de données, augmentant ainsi le défi climatique.