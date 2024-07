Google fait volte-face : les cookies sont maintenus sur Chrome

Google prévoit d'introduire une nouvelle fonctionnalité dans Chrome, offrant aux utilisateurs un choix éclairé qui s'étend à leur activité de navigation complète, selon un vice-président de l'entreprise. À quoi peut-on s'attendre de cette nouvelle expérience?

TL;DR Google reporte l’abandon des cookies sur Chrome après une résistance éditoriale.

Google envisage une nouvelle fonctionnalité permettant aux utilisateurs de faire un choix éclairé.

Les éditeurs s’opposent à la “Privacy Sandbox” de Google, craignant un renforcement de la domination de la société.

Cap sur le navigateur Chrome : Google suspend l’abandon des «cookies»

C’est une volte-face de la part du géant de la recherche en ligne, Google. Initialement prévu pour cet été, l’abandon des «cookies» de suivi par Google Chrome est désormais suspendu. Ces fichiers informatiques assurent le pistage des internautes sur le web. Leur suppression a suscité une vague de résistance des éditeurs en ligne et diverses interrogations de la part des autorités.

Une expérience réaménagée au service des internautes

Au lieu de proscrire les cookies tiers, Google mène une réflexion pour les conserver avec une perspective respectueuse de la vie privée des utilisateurs. Anthony Chavez, vice-président de Google, a annoncé qu’ils envisageaient de «mettre en place une nouvelle expérience dans Chrome», permettant aux internautes d’effectuer un «choix éclairé» considérant leur navigation sur le web.

Ce projet innovant nécessite toutefois l’approbation des autorités de régulation, notamment celles de la Grande-Bretagne et de l’Union européenne (UE), avant toute mise en application. Les deux autorités ont ouvert des enquêtes quant à cette proposition inédite.

Les éditeurs craignent un renforcement du monopole de Google

Cela ne signifie pas, cependant, l’abandon de la «Privacy Sandbox», une initiative de Google lancée en 2020, conçue pour faciliter le ciblage publicitaire de manière plus pertinente et sans traquer les utilisateurs de manière individuelle. Malgré la possibilité inquiétante d’un renforcement du monopole de Google, la “Privacy Sandbox” s’avère être une alternative attrayante en l’absence de cookies.

Cette réalité concernant l’abandon des cookies a été soulignée par Stephen Bonner de l’ICO, l’autorité britannique de la protection des données. «Nous sommes déçus que Google ait changé ses plans», a-t-il déclaré, «nous pensons que bloquer les cookies tiers serait un pas en avant pour les consommateurs».

Un renforcement de la protection des données

Au milieu de critiques incessantes sur l’atteinte à la vie privée par les cookies, Google continue d’inciter l’industrie de la publicité numérique à développer des alternatives respectueuses de la confidentialité. Décriés pour leur opacité, les méthodes de pistage doivent être repensées pour un web plus sûr et respectueux de ses utilisateurs. Une nécessité confortée par des réglementations strictes, en UE et ailleurs, sur l’utilisation des cookies.