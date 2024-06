Givre matinal sur Mars: une découverte importante pour l’astronautique future ?

Au lever du jour, la couche de glace, qui s'est formée durant la nuit, se dissipe rapidement. Cela ne vous intrigue-t-il pas ?

Tl;dr Découverte de fines couches de givre sur des volcans martiens.

Surprenant en raison de la faible densité atmosphérique et la rareté d’eau sur Mars.

La région de Tharsis, domicile de hauts volcans, a été observée.

Cette découverte aide à comprendre le cycle de l’eau sur Mars.

Un phénomène matinal surprenant : le gel sur Mars

Dans l’attente du lever du soleil, des chercheurs ont observé un événement inattendu sur les gigantesques volcans martiens : la présence de givre. Selon un article publié dans la revue Nature Geosciences, Mars, improbablement vêtue de givre, révèle de nouveaux aspects de son environnement.

Contre toutes attentes : une atmosphère glaciaire

Mars, dénuée de l’atmosphère épaisse qui enveloppe notre planète et pauvre en eau, n’était pas prévue pour accueillir des dépôts de givre. Cependant, comme l’a révélé Adomas Valantinas, planétologue de l’Université de Berne et de l’Université Brown, lors d’une interview accordée à The Guardian, une fine couche de givre, plus mince qu’un cheveu, recouvre ces géants martiens.

Il s’agit d’une découverte de grande ampleur puisque c’est la première fois qu’on constate la présence de givre d’eau sur les régions équatoriales de Mars.

Somptueuse image d'Olympus Mons, le plus gros volcan du Système solaire, sur Mars, pris par la sonde européenne 🇪🇺 Mars Express. On voit très clairement, au sommet, un fin dépôt de givre, présent au petit matin, et qui disparaîtra ensuite au Soleil durant la journée. 1/2 pic.twitter.com/Ktqx1ZfkWy — Astropierre (@astropierre) June 12, 2024

L’ombre de la région de Tharsis dévoile ses secrets

Cette révélation est le fruit d’une observation minutieuse de la région de Tharsis, maison des imposants volcans Olympus, Arsia, Ascraeus Mons et Ceraunius Tholus. Grâce à des images couleur à haute résolution fournies par l’orbiteur Exomars Trace Gas de l’ESA, les scientifiques ont pu faire cette découverte.

Cependant, distinguer le givre du dioxyde de carbone, qui apparaissent tous deux blancs ou brillants à la lumière visible, était une véritable énigme. Les chercheurs ont donc eu recours à une batterie d’outils et à des simulations numériques pour confirmer la présence de givre.

Une perspective nouvelle sur le passé vaporeux de Mars

De plus, cette découverte suggère un passé humide pour Mars. Ces nouvelles données s’insèrent dans le discours récurrent qui évoque une planète rouge autrefois parsemée de lacs géants et de rivières. Valantinas suggère même que ces sommets givrés pourraient être “une trace d’un climat martien passé”.

Cette découverte de givre est donc un jalon important pour comprendre le cycle de l’eau sur Mars et pourrait aider à identifier des ressources précieuses pour une future exploration humaine.