Géorgie : manifestations de grande ampleur contre une loi sur “les agents de l’étranger”

Des milliers d'individus ont fait entendre leur voix à Tbilissi, exprimant leur aversion pour une loi tyrannique calquée sur une loi russe.

Des manifestations massives se sont déroulées le 17 avril en Géorgie, révoltée par le vote en première lecture d’un projet de loi sur l'”influence étrangère“.

Ce texte est perçu par beaucoup comme similaire à une loi russe répressive sur les “agents de l’étranger” et pose un réel obstacle à l’ambition européenne de cette nation du Caucase.

Le projet a franchi une étape législative majeure, passant malgré l’opposition et bénéficiant du soutien des députés du parti au pouvoir, le Rêve géorgien. Si cette législation est vue comme liberticide par ses opposants, la présidence géorgienne, proeuropéenne et en conflit avec le gouvernement, pourrait toutefois faire usage de son droit de veto.

Drone footage of todays rally against the Russian law on foreign agents adopted in first hearing pic.twitter.com/aUTE3B6srk

— Formula NEWS | English (@FormulaGe) April 17, 2024